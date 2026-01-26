Объявлено штормовое предупреждение: завтра Украину накроет мощный гололед и гололедица

27 января на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Объявлен I уровень опасности из-за гололеда и сильной гололедицы на дорогах. Об этом сообщает Агентство восстановления, передает УНН.

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируется значительный гололед (образование ледового покрова на деревьях, проводах, зданиях и т.д.). На территории всех областей Украины, кроме южных (Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области) прогнозируется значительная гололедица на дорогах и тротуарах – говорится в сообщении.

По предварительной информации, такие погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Просим водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Соблюдайте дистанцию и избегайте резких маневров, ведь тормозной путь на гололедице увеличивается в разы - предупредили в Агентстве восстановления.

Мощный зимний шторм принес рекордные осадки и экстремальное снижение температуры в Северную и Восточную Европу. Синоптики прогнозируют суровые заморозки в течение следующих двух недель, что создаст критическую нагрузку на энергетические системы.