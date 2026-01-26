$43.140.03
Эксклюзив
16:43 • 480 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 8010 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 14673 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 17169 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 30506 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 22665 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 43490 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21729 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 39731 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23548 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
Объявлено штормовое предупреждение: завтра Украину накроет мощный гололед и гололедица

Киев • УНН

 • 818 просмотра

27 января в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируется значительный гололед и гололедица на дорогах, что может усложнить движение транспорта и работу предприятий.

Объявлено штормовое предупреждение: завтра Украину накроет мощный гололед и гололедица

27 января на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Объявлен I уровень опасности из-за гололеда и сильной гололедицы на дорогах. Об этом сообщает Агентство восстановления, передает УНН.

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируется значительный гололед (образование ледового покрова на деревьях, проводах, зданиях и т.д.). На территории всех областей Украины, кроме южных (Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области) прогнозируется значительная гололедица на дорогах и тротуарах 

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, такие погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Просим водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Соблюдайте дистанцию и избегайте резких маневров, ведь тормозной путь на гололедице увеличивается в разы 

- предупредили в Агентстве восстановления.

Напомним

Мощный зимний шторм принес рекордные осадки и экстремальное снижение температуры в Северную и Восточную Европу. Синоптики прогнозируют суровые заморозки в течение следующих двух недель, что создаст критическую нагрузку на энергетические системы.

Алла Киосак

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Энергетика
Дорожно-транспортное происшествие
Отключение света
Блэкаут
Снег в Украине
Электроэнергия
Винницкая область
Николаевская область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Херсонская область
Европа
Украина