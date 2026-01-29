Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими

Фото: pixabay

У лютому середня місячна температура повітря в Україні коливатиметься від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, а місячна кількість опадів очікується 29-67 мм. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Середня місячна температура передбачається від 4°С морозу до 2°С тепла, що в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в межах норми; на решті території країни на 1,5°С вище за норму - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29 – 67 мм, в Карпатах місцями 74 – 83 мм, що в межах норми (80 – 120 %).

Коротка кліматична характеристика лютого

Дані спостережень синоптиків свідчать, що середня місячна температура складає 0 – 6°С морозу, на Одещині, в Криму та на Закарпатті місцями 1 – 4°С тепла. Абсолютний мінімум температури становить 23,7 – 36,1°С морозу, у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями 37,2 – 39,0°С морозу, на Одещині та в Криму місцями 14,5 – 21,5°С морозу.

Водночас, абсолютний максимум температури коливається в межах - 12,3 - 21,9 градуса тепла, а в Одеській, Вінницькій областях і в Криму місцями до 23,0 – 24,4 градуса тепла. На високогір’ї Карпат максимальна температура сягає 9,5-11,1 градуса тепла.

Перехід середньої добової температури повітря через 0 °С у бік підвищення відбувається на Одещині, в Криму та Закарпатті місцями в першій декаді, на решті території - в другій та треті декаді лютого (у західних, північних, центральних та східних областях локально в першій декаді березня). Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, в Карпатах, на Закарпатті, в горах Криму 53-89 мм, на високогір’ї 104-108 мм - наголошують синоптики.

Нагадаємо

1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури до -27°C, місцями до -30°C. У Києві температура впаде до -25°C. З 4 лютого морози почнуть слабшати.