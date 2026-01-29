$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 10584 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 11501 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
12:04 • 16496 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 15771 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 13339 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 16343 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 26634 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 11744 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14019 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У лютому середня місячна температура повітря в Україні очікується від 4°С морозу до 2°С тепла, а місячна кількість опадів – 29-67 мм. Це відповідає нормі для більшості регіонів країни.

Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими
Фото: pixabay

У лютому середня місячна температура повітря в Україні коливатиметься від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, а місячна кількість опадів очікується 29-67 мм. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Середня місячна температура передбачається від 4°С морозу до 2°С тепла, що в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в межах норми; на решті території країни на 1,5°С вище за норму

- йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29 – 67 мм, в Карпатах місцями 74 – 83 мм, що в межах норми (80 – 120 %).

Коротка кліматична характеристика лютого

Дані спостережень синоптиків свідчать, що середня місячна температура складає 0 – 6°С морозу, на Одещині, в Криму та на Закарпатті місцями 1 – 4°С тепла. Абсолютний мінімум температури становить 23,7 – 36,1°С морозу, у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями 37,2 – 39,0°С морозу, на Одещині та в Криму місцями 14,5 – 21,5°С морозу.

Водночас, абсолютний максимум температури коливається в межах - 12,3 - 21,9 градуса тепла, а в Одеській, Вінницькій областях і в Криму місцями до 23,0 – 24,4 градуса тепла. На високогір’ї Карпат максимальна температура сягає 9,5-11,1 градуса тепла.

Перехід середньої добової температури повітря через 0 °С у бік підвищення відбувається на Одещині, в Криму та Закарпатті місцями в першій декаді, на решті території - в другій та треті декаді лютого (у західних, північних, центральних та східних областях локально в першій декаді березня). Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, в Карпатах, на Закарпатті, в горах Криму 53-89 мм, на високогір’ї 104-108 мм

 - наголошують синоптики.

Нагадаємо

1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури до -27°C, місцями до -30°C. У Києві температура впаде до -25°C. З 4 лютого морози почнуть слабшати.

Алла Кіосак

