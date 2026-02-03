"Похоже, морозная Говерла позади": синоптик прогнозирует потепление, но потом еще одну волну холода
Киев • УНН
В Украине 4 февраля ожидается холодная ночь, но днем на западе начнет теплеть. С 5 февраля температура повысится, а с 9 февраля снова придет похолодание.
В Украине в ближайшие дни потеплеет, но затем ожидается еще одна волна холода, но меньшего масштаба, после чего снова последует потепление, прогнозирует синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
"Итак, пока морозы еще топчутся в коридоре, никак не выгонишь, уже к подъезду подходит, махая сумочкой с более высокими градусами, другая воздушная масса", - отметила Диденко.
По прогнозу синоптика, 4 февраля в Украине ночь еще будет холодной, -12-19 градусов, на севере и северо-востоке -15-22 градуса. Днем в среду ожидается -9-13 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до -14 градусов.
Но в западных областях завтра "уже первые проявления потепления", днем -2-6 градусов, в Закарпатье до +4 градусов, отметила Диденко.
"Начнет разрушаться антициклон, поэтому будет увеличиваться облачность, снег и мокрый снег (в Закарпатье с дождем) пройдут в западной части Украины", - сообщила она.
Осадки, по ее данным, дойдут завтра днем до Винницкой, Житомирской и Одесской областей. На остальной территории Украины в среду - без существенных осадков.
В западных областях ожидается завтра сильный юго-восточный ветер со штормовыми порывами, на остальной территории - умеренный, временами порывистый.
В Киеве 4 февраля - увеличение облачности, усиление юго-восточного ветра до 10-12 метров в секунду, вечером есть вероятность небольшого снега. Ближайшей ночью в столице предполагается -17-19 градусов, завтра днем около -10 градусов.
"То есть, уже будет ощущаться грядущая смена погоды - дорогие метеопаты, приготовьте свои "каптопрессы", "нурофены" и мятные чаи. С 5-го февраля Атлантика и южные потоки начнут давить сильнее, дадут антициклону подзатыльник, температура воздуха в Украине повысится, осадков станет больше, ветер усилится", - отметила Диденко.
И указала, что есть тенденция, которая потребует уточнения.
"С 9-го февраля новая волна холода снова посетит Украину. Температура воздуха снизится, однако, похоже, что морозная Говерла все же позади, масштаб холодов будет несколько меньшим. Похолодание продлится, ориентировочно, до 12-го февраля. Потом снова - ууух! - потепление!" - написала Диденко.
