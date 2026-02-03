"Похоже, морозная Говерла позади": синоптик прогнозирует потепление, но потом еще одну волну холода

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 10281 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 15469 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 11559 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 19878 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 31095 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30203 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27879 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29099 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34336 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43826 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
0.6м/с
73%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 17621 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 52779 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 26155 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 7964 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 4878 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 3092 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 4886 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 52788 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 63612 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 48461 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 2844 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 7986 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 28149 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 28782 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 28034 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
Financial Times

"Похоже, морозная Говерла позади": синоптик прогнозирует потепление, но потом еще одну волну холода

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Украине 4 февраля ожидается холодная ночь, но днем на западе начнет теплеть. С 5 февраля температура повысится, а с 9 февраля снова придет похолодание.

"Похоже, морозная Говерла позади": синоптик прогнозирует потепление, но потом еще одну волну холода

В Украине в ближайшие дни потеплеет, но затем ожидается еще одна волна холода, но меньшего масштаба, после чего снова последует потепление, прогнозирует синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

"Итак, пока морозы еще топчутся в коридоре, никак не выгонишь, уже к подъезду подходит, махая сумочкой с более высокими градусами, другая воздушная масса", - отметила Диденко.

По прогнозу синоптика, 4 февраля в Украине ночь еще будет холодной, -12-19 градусов, на севере и северо-востоке -15-22 градуса. Днем в среду ожидается -9-13 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до -14 градусов.

Но в западных областях завтра "уже первые проявления потепления", днем -2-6 градусов, в Закарпатье до +4 градусов, отметила Диденко.

"Начнет разрушаться антициклон, поэтому будет увеличиваться облачность, снег и мокрый снег (в Закарпатье с дождем) пройдут в западной части Украины", - сообщила она.

Осадки, по ее данным, дойдут завтра днем до Винницкой, Житомирской и Одесской областей. На остальной территории Украины в среду - без существенных осадков.

В западных областях ожидается завтра сильный юго-восточный ветер со штормовыми порывами, на остальной территории - умеренный, временами порывистый.

В Киеве 4 февраля - увеличение облачности, усиление юго-восточного ветра до 10-12 метров в секунду, вечером есть вероятность небольшого снега. Ближайшей ночью в столице предполагается -17-19 градусов, завтра днем около -10 градусов.

"То есть, уже будет ощущаться грядущая смена погоды - дорогие метеопаты, приготовьте свои "каптопрессы", "нурофены" и мятные чаи. С 5-го февраля Атлантика и южные потоки начнут давить сильнее, дадут антициклону подзатыльник, температура воздуха в Украине повысится, осадков станет больше, ветер усилится", - отметила Диденко.

И указала, что есть тенденция, которая потребует уточнения.

"С 9-го февраля новая волна холода снова посетит Украину. Температура воздуха снизится, однако, похоже, что морозная Говерла все же позади, масштаб холодов будет несколько меньшим. Похолодание продлится, ориентировочно, до 12-го февраля. Потом снова - ууух! - потепление!" - написала Диденко.

Морозы до -28°C и без осадков: синоптик дала прогноз на 3 февраля02.02.26, 16:16 • 2998 просмотров

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Винницкая область
Житомирская область
Одесская область
Закарпатская область
Атлантический океан
Украина
Киев