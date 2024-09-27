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Колишній міністр оборони Ісіба стане прем'єром Японії

Колишній міністр оборони Ісіба стане прем'єром Японії

Київ • УНН

 • 12243 перегляди

Колишній міністр оборони Сігеру Ісіба переміг на виборах лідера правлячої партії Японії. Він планує зміцнити військовий альянс з США та обговорити створення "азійського НАТО".

Колишній міністр оборони Сігеру Ісіба стане наступним прем'єр-міністром Японії після перемоги на виборах лідера правлячої партії в п'ятницю, свідчать офіційні підрахунки, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Ісіба у п'ятницю виклав свої ідеї щодо зміни військового альянсу країни з Вашингтоном після перемоги у перегонах за посаду лідера консервативної правлячої партії. 

Досвідчений 67-річний колишній міністр оборони переміг затяту націоналістку Санае Такаїті, яка могла б стати першою жінкою-лідером країни, у фінальному турі.

Ліберально-демократична партія (ЛДП) правила країною майже безперервно протягом десятиліть і має більшість, а це означає, що Ісібу буде обрано прем'єр-міністром парламентом у вівторок, зазначає видання.

На пресконференції в п'ятницю Ісіба заприсягся відновити довіру до партії після скандалу з фінансуванням і обережно виклав свої ключові обіцянки щодо реформ.

"Японія хоче виконати свій активний обов'язок і розпочати обговорення того, як побудувати мир у цьому регіоні", - сказав він, коли його запитали про його пропозиції щодо створення азіатського НАТО.

Це може бути розширення кількох існуючих блоків, таких як так званий Quad, що об'єднує Японію, США, Індію та Австралію, сказав він.

З його слів, створення військового навчального центру для своїх військ у США, як це зробила Німеччина, може стати надзвичайно ефективним способом зміцнення двостороннього альянсу і дозволить японським військам тренуватися на максимальному рівні.

Він сказав, що хоче оголосити позачергові вибори, щоб зміцнити свій мандат "якнайшвидше", але відмовився повідомити, коли саме.

"Я довгий час працював над питаннями національної безпеки, і я буду відданий захисту території Японії", - сказав він.

Після результатів речник МЗС Китаю заявив, що країна хоче покращити зв'язки з Японією. "Довгостроковий, міцний і сталий розвиток китайсько-японських відносин відповідає фундаментальним інтересам двох народів", - сказав він.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що країна сподівається "зберегти позитивну динаміку у відносинах Японії та Південної Кореї". 

Японія вперше провела військовий корабель через Тайванську протоку26.09.24, 09:52 • 18559 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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