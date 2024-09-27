Бывший министр обороны Исиба станет премьером Японии

Бывший министр обороны Сигеру Исиба станет следующим премьер-министром Японии после победы на выборах лидера правящей партии в пятницу, свидетельствуют официальные подсчеты, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Исиба в пятницу изложил свои идеи по изменению военного альянса страны с Вашингтоном после победы в гонке за пост лидера консервативной правящей партии.

Опытный 67-летний бывший министр обороны победил ярую националистку Санаэ Такаити, которая могла бы стать первой женщиной-лидером страны, в финальном туре.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) правила страной почти непрерывно в течение десятилетий и имеет большинство, а это означает, что Исиба будет избран премьер-министром парламентом во вторник, отмечает издание.

На пресс-конференции в пятницу Исиба поклялся восстановить доверие к партии после скандала с финансированием и осторожно изложил свои ключевые обещания по реформам.

"Япония хочет выполнить свой активный долг и начать обсуждение того, как построить мир в этом регионе", - сказал он, когда его спросили о его предложениях по созданию азиатского НАТО.

Это может быть расширение нескольких существующих блоков, таких как так называемый Quad, объединяющий Японию, США, Индию и Австралию, сказал он.

По его словам, создание военного учебного центра для своих войск в США, как это сделала Германия, может стать чрезвычайно эффективным способом укрепления двустороннего альянса и позволит японским войскам тренироваться на максимальном уровне.

Он сказал, что хочет объявить внеочередные выборы, чтобы укрепить свой мандат "как можно быстрее", но отказался сообщить, когда именно.

"Я долгое время работал над вопросами национальной безопасности, и я буду предан защите территории Японии", - сказал он.

После результатов спикер МИД Китая заявил, что страна хочет улучшить связи с Японией. "Долгосрочное, прочное и устойчивое развитие китайско-японских отношений отвечает фундаментальным интересам двух народов", - сказал он.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что страна надеется "сохранить положительную динамику в отношениях Японии и Южной Кореи".

Япония впервые провела военный корабль через Тайваньский пролив