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В Японии сменилось правительство, новым премьер-министром стал Сигеру Исиба

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1 октября 2024, 09:44  •  4171 просмотра

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Лидер правящей партии Шигеру Ишиба назначен 102-м премьер-министром Японии после отставки предыдущего правительства Фумио Кисиды. Ишиба пообещал продолжить их экономическую политику и назначить парламентские выборы на 27 октября.

Председатель правящей партии Сигеру Исиба был назначен 102-м премьер-министром Японии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис премьер-министра страны.

Детали

Утром во вторник подало в отставку предыдущее правительство Японии, которое с 2021 года возглавлял Фумио Кисида.

Накануне сменился лидер правящей Либерально-демократической партии и, поскольку партийная коалиция контролирует парламент, новый руководитель партии Сигеру Исиба был избран и главой правительства.

Он пообещал продолжить экономическую политику предыдущего правительства, направленную на вывод Японии из дефляции и достижение реального повышения зарплат, одновременно решая такие проблемы, как снижение рождаемости и численности населения Японии, а также устойчивости к стихийным бедствиям.

Также Исиба заявил, что планирует назначить парламентские выборы на 27 октября.

Он назначил бывшего министра окружающей среды Синдзиро Коидзуми, занявшего третье место в партийной гонке за лидерство, председателем предвыборной рабочей группы партии.

Ожидается, что министром иностранных дел он назначит эксперта и своего давнего доверенного Такеши Ивайю, а еще одно доверенное лицо, генерала Накатани, - начальником Генштаба.

Зеленский и премьер-министр Японии обсудили ситуацию в энергетике23 сентября 2024, 21:41 • 20241 просмотр

Как пишет АР, Ишиба предложил азиатскую версию военного альянса НАТО и больше дискуссий между региональными партнерами по использованию американских ядерных сил сдерживания. Он также предложил более равноправный японско-американский альянс по безопасности, включая совместное управление американскими базами в Японии и размещение баз Сил самообороны Японии в США.

На днях Исиба отметил необходимость усиления безопасности Японии, отметив недавние нарушения японского воздушного пространства российскими и китайскими военными самолетами и неоднократные ракетные запуски Северной Кореи.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с японской коллегой Йоко Камикава дальнейшую поддержку Украины и сотрудничество между странами. Стороны скоординировали шаги по Формуле мира, восстановлению Украины, энергетической помощи.

Украина и Япония готовятся подписать соглашение о защите инвестиций - Шмыгаль25 сентября 2024, 14:58 • 18745 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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