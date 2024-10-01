В Японии сменилось правительство, новым премьер-министром стал Сигеру Исиба

Председатель правящей партии Сигеру Исиба был назначен 102-м премьер-министром Японии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис премьер-министра страны.

Детали

Утром во вторник подало в отставку предыдущее правительство Японии, которое с 2021 года возглавлял Фумио Кисида.

Накануне сменился лидер правящей Либерально-демократической партии и, поскольку партийная коалиция контролирует парламент, новый руководитель партии Сигеру Исиба был избран и главой правительства.

Он пообещал продолжить экономическую политику предыдущего правительства, направленную на вывод Японии из дефляции и достижение реального повышения зарплат, одновременно решая такие проблемы, как снижение рождаемости и численности населения Японии, а также устойчивости к стихийным бедствиям.

Также Исиба заявил, что планирует назначить парламентские выборы на 27 октября.

Он назначил бывшего министра окружающей среды Синдзиро Коидзуми, занявшего третье место в партийной гонке за лидерство, председателем предвыборной рабочей группы партии.

Ожидается, что министром иностранных дел он назначит эксперта и своего давнего доверенного Такеши Ивайю, а еще одно доверенное лицо, генерала Накатани, - начальником Генштаба.

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Как пишет АР, Ишиба предложил азиатскую версию военного альянса НАТО и больше дискуссий между региональными партнерами по использованию американских ядерных сил сдерживания. Он также предложил более равноправный японско-американский альянс по безопасности, включая совместное управление американскими базами в Японии и размещение баз Сил самообороны Японии в США.

На днях Исиба отметил необходимость усиления безопасности Японии, отметив недавние нарушения японского воздушного пространства российскими и китайскими военными самолетами и неоднократные ракетные запуски Северной Кореи.

Напомним

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