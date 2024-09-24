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Сибіга скоординував з головою МЗС Японії кроки щодо Формули миру та допомоги в енергетиці

Сибіга скоординував з головою МЗС Японії кроки щодо Формули миру та допомоги в енергетиці

Київ • УНН

 • 33919 перегляди

Андрій Сибіга обговорив з Йоко Камікавою подальшу підтримку України та співпрацю між країнами. Сторони скоординували кроки щодо Формули миру, відновлення України та відкриття представництва JETRO в Києві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з японською колегою Йоко Камікавою подальшу підтримку України та співпрацю між країнами. Сторони скоординували кроки щодо Формули миру, відновлення України, енергетичної допомоги, повідомив у вівторок міністр у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

"Провів зустріч з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, під час якої висловив вдячність уряду та народу Японії за підтримку, яка рятує життя українців. Ми скоординували подальші кроки у просуванні Формули миру Президента Зеленського, посиленні ролі Японії та японських компаній у відновленні України та збільшенні енергетичної допомоги нашій державі", - написав Сибіга.

Голова МЗС окремо подякував за очікуване відкриття представництва Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Києві вже цієї осені.

"Цей важливий крок сприятиме збільшенню торгівлі та інвестицій між нашими країнами. Ми сподіваємося на подальший розвиток нашої стратегічної співпраці", – зазначив міністр.

Зеленський і прем'єр-міністр Японії обговорили ситуацію в енергетиці24.09.24, 00:41 • 20736 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
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