Сибига скоординировал с главой МИД Японии шаги по Формуле мира и помощи в энергетике
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Йоко Камикавой дальнейшую поддержку Украины и сотрудничество между странами. Стороны скоординировали шаги по Формуле мира, восстановлению Украины и открытию представительства JETRO в Киеве.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с японской коллегой Йоко Камикава дальнейшую поддержку Украины и сотрудничество между странами. Стороны скоординировали шаги по Формуле мира, восстановлению Украины, энергетической помощи, сообщил во вторник министр в соцсети X, пишет УНН.
Детали
«Провел встречу с министром иностранных дел Японии Йоко Камикава, во время которой выразил благодарность правительству и народу Японии за поддержку, которая спасает жизни украинцев. Мы скоординировали дальнейшие шаги в продвижении Формулы мира Президента Зеленского, усилении роли Японии и японских компаний в восстановлении Украины и увеличении энергетической помощи нашему государству», - написал Сибига.
Глава МИД отдельно поблагодарил за ожидаемое открытие представительства Офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Киеве уже этой осенью.
«Этот важный шаг будет способствовать увеличению торговли и инвестиций между нашими странами. Мы надеемся на дальнейшее развитие нашего стратегического сотрудничества», - отметил министр.
Зеленский и премьер-министр Японии обсудили ситуацию в энергетике23 сентября 2024, 21:41 • 17997 просмотров