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росія перевантажуватиме СПГ з судна на судно прямо у морі, щоб танкери могли обходити санкції - Reuters

Київ • УНН

 • 20017 перегляди

росія організовує перевалку СПГ з судна на судно в Баренцевому і Беринговому морях для обходу санкцій. Це дозволить вивільнити танкери льодового класу.

росія перевантажуватиме СПГ з судна на судно прямо у морі, щоб танкери могли обходити санкції - Reuters

росія планує організувати перевалку зрідженого природного газу і газового конденсату з судна на судно в Баренцевому і Беринговому морях, щоб вивільнити більше танкерів льодового класу для свого найбільшого виробника СПГ, компанії "новатек" (NVTK.MM.). Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що "новатек", незважаючи на західні санкції, продовжує реалізацію проєкту "арктик СПГ 2".

Щоб вирішити проблему нестачі суден, здатних плавати в арктичних водах, росія планує розвантажувати свої вантажі на звичайні судна в морі, звільняючи їх для нових поставок.

Перший майданчик для перевалки з судна на судно буде створений біля бухти Чоша в Баренцевому морі для "обского амміака", дочірньої компанії "новатеку". Потім росія планує створити другий об'єкт з такою ж потужністю в бухті Креста в Беринговому морі.

Передачі - які відбуватимуться лише тоді, коли руху суден не перешкоджатиме лід - дозволять завантажувати 4,1 мільйона кубометрів СПГ і 1,4 мільйона кубометрів газового конденсату на рік на кожному об'єкті, йдеться в документі.

Зазначається, що "новатек" вже використовує таку ж схему для перевалки СПГ з судна на судно біля узбережжя мурманської області росії.

Додамо

Санкції обмежують доступ до танкерів, необхідних для транспортування СПГ Північним морським шляхом на азіатські ринки. А з березня 2025 року завантаження російського ЗПГ буде заборонено в портах ЄС.

Нагадаємо

росія створила тіньовий флот зі старих суден льодового класу, переданих невідомим компаніям, що базуються в Дубаї, для транспортування скрапленого природного газу по всьому світу в обхід західних санкцій.

Велика Британія вже запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів для СПГ. Це "найбільші санкції проти тіньового флоту путіна", які мають на меті підірвати доходи рф від енергоносіїв.

МЗС України закликає партнерів заблокувати тіньовий флот рф 15.10.24, 20:34 • 19555 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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