Експорт російського СПГ значно зріс у 2024 році: допомогли поставки в Азію та Європу - ЗМІ
Київ • УНН
Експорт російського СПГ за січень-серпень 2024 року збільшився на 5,7% до 21,76 млн тонн. Значне зростання у серпні пов'язане з попитом в Азії через спеку та поставками до Європи.
Значний приріст поставок зниженого природного газу з рф було забезпечено попитом в Азії (у зв'язку зі спекою) і Європі. Пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Експорт російського СПГ у період з січня по серпень 2024 року зріс на 5,7% - до 21,76 млн тонн. При цьому за минулий місяць збільшився відразу на 33% рік до року, до 2,94 млн тонн.
За даними "Комерсант" (на підставі інформації Kpler), значний приріст у серпні 2024 року "забезпечили поставки як в Азію, де через спеку зростає попит на ЗПГ, так і в Європу". Утім, аналітики пов'язують зростання показників не із ситуацією на ринку, а з технічним фактором. Річ у тім, що влітку 2023 року великий обсяг російських ЗПГ-потужностей вставав на ремонт.
Також у виданні вказується, що експорт російського СПГ за підсумками серпня зріс до максимального з січня рівня - 2,94 млн тонн. Таким чином збільшення становить на 33%, рік до року.
За січень-серпень відвантаження СПГ зросли на 5,7% відносно аналогічного періоду минулого року - до 21,76 млн тонн.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що через санкції США китайська компанія Wison New Energies припинила свою діяльність в Росії і відмовилася поставляти модулі для проекту "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек", що змусило проект затримати експорт газу з першої виробничої лінії.