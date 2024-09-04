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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экспорт российского СПГ значительно вырос в 2024 году: помогли поставки в Азию и Европу - СМИ

Экспорт российского СПГ значительно вырос в 2024 году: помогли поставки в Азию и Европу - СМИ

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 07:38  •  21780 просмотра

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Экспорт российского СПГ за январь-август 2024 года увеличился на 5,7% до 21,76 млн тонн. Значительный рост в августе связан со спросом в Азии из-за жары и поставками в Европу.

Значительный прирост поставок сниженного природного газа из рф был обеспечен спросом в Азии (в связи с жарой) и Европе. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Экспорт российского СПГ в период с января по август 2024 года вырос на 5,7% - до 21,76 млн тонн. При этом за прошлый месяц увеличился сразу на 33% год к году, до 2,94 млн тонн.

По данным «Коммерсант» (на основании информации Kpler), значительный прирост в августе 2024 года «обеспечили поставки как в Азию, где из-за жары растет спрос на СПГ, так и в Европу». Впрочем, аналитики связывают рост показателей не с ситуацией на рынке, а с техническим фактором. Дело в том, что летом 2023 года большой объем российских СПГ-мощностей вставал на ремонт.

Также в издании указывается, что экспорт российского СПГ по итогам августа вырос до максимального с января уровня - 2,94 млн тонн. Таким образом увеличение составляет на 33%, год к году.

За январь-август отгрузки СПГ выросли на 5,7% относительно аналогичного периода прошлого года - до 21,76 млн тонн. 

Напомним,

УНН сообщал, что из-за санкций США китайская компания Wison New Energies прекратила свою деятельность в России и отказалась поставлять модули для проекта «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк», что заставило проект задержать экспорт газа с первой производственной линии.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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