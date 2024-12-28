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Украина впервые получила СПГ из США через Грецию - FT

Украина впервые получила СПГ из США через Грецию - FT

Киев  •  УНН

 • 5998 просмотра

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Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию. В ОП прокомментировали.

Украина получила первую партию сжиженного природного газа из США, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Крупнейшая частная энергетическая компания страны DTEK получила партию через Средиземное море, судно прибыло на греческий терминал СПГ в пятницу", - пишет издание.

Как указано, Европа получает около 40 процентов своего импорта СПГ из США, но ни один из них ранее не был напрямую закуплен Украиной. Поставка осуществляется лишь за несколько дней до окончания пятилетнего соглашения, позволяющего транзит российского трубопроводного газа через Украину, и за несколько недель до инаугурации Трампа на посту президента США, указывает издание.

"DTEK заявила, что выкупила весь груз СПГ, который перевозил около 100 млн кубометров природного газа. Данные Национального оператора газовой системы Греции показывают, что DTEK оставит себе около десятой части газа, а остальное будет перепродано греческим фирмам", - говорится в публикации.

"Показательно, что одна из крупнейших энергетических компаний Украины получает американский СПГ накануне потенциально больших изменений на газовом рынке", - сказал независимый газовый аналитик Том Маржец-Мансер.

"Украина сама не покупает газ у россии, но если россия не сможет поставлять его покупателям из Центральной Европы через Украину с 1 января, то эти дополнительные объемы будут иметь решающее значение для безопасности во всем регионе", - добавил он.

"В июне DTEK подписала соглашение о поставках СПГ с американской компанией Venture Global. Согласно условиям, закупки DTEK продолжатся до конца 2026 года. Обе компании также имеют отдельные 20-летние соглашения о закупке СПГ", - пишет издание.

Venture Global, как сообщается, является одним из крупнейших разработчиков СПГ в США и недавно подала заявку на первичное публичное размещение акций.

Что говорят в Киеве

"Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию. Это не просто груз - это стратегический шаг. Несмотря на попытки россии разрушить нашу энергетическую систему во время войны, мы получили еще одну победу на энергетическом фронте. Энергетическая компания ДТЭК приняла этот газ в греческом терминале СПГ, демонстрируя высокий уровень международного сотрудничества. Соглашение с американской компанией Venture Global до 2026 года - это стабильность и уверенность в завтрашнем дне для миллионов украинцев. Украина успешно интегрируется в глобальный энергетический рынок. Спасибо нашим международным партнерам за поддержку и доверие. Вместе мы освобождаем мировую энергосистему от российского шантажа", - прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
dtekДТЭК
donald-trampДональд Трамп
andrii-yermakАндрей Ермак
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина