Польша предостерегает от возобновления поставок российского газа

Газовые потоки из России в Западную Европу никогда не должны быть восстановлены.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда BBC, и добавил, что газопроводы Nord Stream, которые не используются с 2022 года, «следует демонтировать», передает УНН.

По его словам, это будет означать, что такие страны, как Германия, не будут иметь соблазна возобновить российские поставки, чтобы поднять свою собственную экономику.

Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки из агрессии России против Украины и протолкнут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому газопроводу - сказал Дуда.

Президент Польши, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, настаивал на том, что экономические санкции против России работают и европейские страны должны противостоять давлению со стороны компаний по восстановлению деловых связей.

Газопроводы «Северный поток» были построены российским газовым гигантом «Газпромом» и пролегают между Россией и северной Германией.

«Северный поток-1» был закрыт в 2022 году, а „Северный поток-2“ никогда не использовался после вторжения в Украину. Обе пострадали от взрывов в 2022 году. Цены на газ в Европе подскочили после остановки, и в последние месяцы политики из ультраправой немецкой партии AfD предложили возобновить работу газопроводов Nord Stream.

Я считаю, что газопроводы Nord Stream должны быть демонтированы. Этот трубопровод создает очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы - сказал Дуда.

Он добавил: «Это угроза с энергетической точки зрения, с точки зрения военной, но также это огромная экономическая угроза, поскольку это означает доминирование России над Европой в экономическом смысле».

Относительно перспектив соглашения между Украиной и Россией после вступления в должность президента США Дональда Трампа, Дуда настаивал, что никакие мирные переговоры не могут происходить без участия Украины.

Я говорю это как президент Республики Польша, как сосед Украины, а также как президент страны, которая сама пережила очень тяжелый исторический опыт», - сказал он. »Я говорю здесь и имею в виду Вторую мировую войну и Ялту, где нас не включили в те переговоры, где были заключены определенные договоренности вне наших голов, а потом мы оказались за железным занавесом, где почти 50 лет мы были частью советской сферы влияния - отметил Дуда.

Президент Польши сказал: «Международное сообщество не может согласиться, и это недопустимо, чтобы Россия забирала определенные территории Украины и удерживала их силой. Это недопустимо. Мы не должны позволить России выиграть эту войну».

Дуда сказал, что Трамп «понимает регион», и участие США будет ключевым.

Президент Дональд Трамп - как лидер самой мощной страны в НАТО, как лидер самой мощной экономики - будет иметь ключевое значение. Я мирно жду первых шагов, которые сделает Дональд Трамп - считает Дуда.

Мир готовится к борьбе за поставки газа в этом году - Bloomberg

Дополнение

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа через свою территорию. ЕС заявляли о готовности к изменениям, хотя реакция стран-членов неоднозначна - от поддержки до беспокойства.