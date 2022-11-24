Greenpeace розслідує наслідки витоків з Nord Stream для навколишнього середовища
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Група Greenpeace розпочала розслідування впливу на довкілля витоків газу з газопроводу Nord Stream у Балтійському морі, передає УНН.
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Організація оголосила в четвер, що 25 активістів перебувають у районі острова Борнхольм із кораблем, гумовими човнами та підводним дроном.
Активісти хочуть взяти проби води та ґрунту та задокументувати збитки морському дну. За словами Greenpeace, зразки мають бути спочатку досліджені на наявність залишків бойових отруйних речовин, а потім у лабораторії на наявність залишків вибухових речовин.
Вони також хочуть з'ясувати, чи вибухи могли підняти на морському дні відкладення, забруднені залишками двох світових воєн 20-го століття, такими як залишки боєприпасів.
«Крім того, буде вивчено, чи продовжує виходити метан із зруйнованих труб і який вплив на місце зробив попередній витік газу», — йдеться у повідомленні.
«Протягом кількох тижнів було мало інформації про те, який вплив на навколишнє середовище справили вибух та витік газу. Наразі ми проводимо власну оцінку ситуації на місці», — заявила керівник слідчого відділу Ніна Ноель.
Доповнення
Чотири витоку було виявлено на двох газопроводах Nord Stream у вересні після вибухів біля Борнхольма, два в данській і два в шведській економічній зоні. І ЄС, і НАТО припускають, що мав місце саботаж.