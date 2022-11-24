Greenpeace розслідує наслідки витоків з Nord Stream для навколишнього середовища

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Організація оголосила в четвер, що 25 активістів перебувають у районі острова Борнхольм із кораблем, гумовими човнами та підводним дроном.

Активісти хочуть взяти проби води та ґрунту та задокументувати збитки морському дну. За словами Greenpeace, ​​зразки мають бути спочатку досліджені на наявність залишків бойових отруйних речовин, а потім у лабораторії на наявність залишків вибухових речовин.

Вони також хочуть з'ясувати, чи вибухи могли підняти на морському дні відкладення, забруднені залишками двох світових воєн 20-го століття, такими як залишки боєприпасів.

«Крім того, буде вивчено, чи продовжує виходити метан із зруйнованих труб і який вплив на місце зробив попередній витік газу», — йдеться у повідомленні.

«Протягом кількох тижнів було мало інформації про те, який вплив на навколишнє середовище справили вибух та витік газу. Наразі ми проводимо власну оцінку ситуації на місці», — заявила керівник слідчого відділу Ніна Ноель.

Доповнення

Чотири витоку було виявлено на двох газопроводах Nord Stream у вересні після вибухів біля Борнхольма, два в данській і два в шведській економічній зоні. І ЄС, і НАТО припускають, що мав місце саботаж.