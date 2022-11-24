Greenpeace расследует последствия утечек из Nord Stream для окружающей среды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Группа Greenpeace начала расследование влияния на окружающую среду утечек газа из газопровода Nord Stream в Балтийском море, передает УНН.
Детали
Организация объявила в четверг, что 25 активистов находятся в районе острова Борнхольм с кораблем, резиновыми лодками и подводным дроном.
Активисты хотят взять пробы воды и почвы и задокументировать ущерб морскому дну. По словам Greenpeace, образцы должны быть сначала исследованы на наличие остатков боевых отравляющих веществ, а затем в лаборатории на наличие остатков взрывчатых веществ.
Они также хотят выяснить, могли ли взрывы поднять на морском дне отложения, загрязненные остатками двух мировых войн 20 века, такими как остатки боеприпасов.
«Кроме того, будет изучено, продолжает ли выходить метан из разрушенных труб и какое влияние на место оказала предварительная утечка газа», — говорится в сообщении.
«В течение нескольких недель было мало информации о том, какое влияние на окружающую среду произвели взрыв и утечка газа. Сейчас мы проводим собственную оценку ситуации на месте», — заявила руководитель следственного отдела Нина Ноэль.
Дополнение
Четыре утечки были обнаружены на двух газопроводах Nord Stream в сентябре после взрывов у Борнхольма, два в датской и два в шведской экономической зоне. И ЕС, и НАТО предполагают, что имел место саботаж.