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Данія дозволила консервацію пошкодженого "Північного потоку-2"

Данія дозволила консервацію пошкодженого "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 25932 перегляди

Датське енергетичне агентство надало дозвіл на проведення консерваційних робіт на пошкодженому газопроводі "Північний потік-2". Роботи передбачають встановлення спеціальних заглушок для зменшення екологічних ризиків.

Роботи з консервації необхідні для зменшення екологічних ризиків внаслідок заповнення трубопроводу морською водою і залишками природного газу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на TV 2/Bornholm.

У Данії Рада енергетичного агентства дозволила роботи для створення безпекиу місці пошкодженого газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в прес-релізі Датського енергетичного агентства.

Повідомляється, що проведення консерваційних робіт необхідно на газопроводі Nord Stream 2 у Балтійському морі, який був пошкоджений у 2022 році після серії вибухів. Їх виконання дасть змогу зменшити ризики для навколишнього середовища, на яке наразі впливають залишки трубопроводу та природного газу у морській воді, йдеться в заяві агентства.

Вказується, що необхідно вставити спеціальні заглушки, щоб запобігти подальшому витоку газу.

Довідково

У вересні 2022 року одна з двох ниток газопроводу "Північний потік-2" була пошкоджена загадковими вибухами, як і обидві нитки "Північного потоку-1". Чотири витоку було виявлено на двох газопроводах Nord Stream у вересні після вибухів біля Борнхольма, два в данській і два в шведській економічній зоні.

"Іх там нєт": ВМС України сумнівається у випадковості частих пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі27.01.25, 11:05 • 30691 перегляд

Нагадаємо

УНН передавав, що фінансист Стівен Лінч просить дозволу США на участь в аукціоні з купівлі "Північного потоку-2". Він планує використати газопровід як важіль впливу на рф у мирних переговорах щодо України.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати газопроводи Nord Stream та не відновлювати поставки російського газу до Європи. Він наголосив, що це створює загрозу для України та країн Центральної Європи.

Група Greenpeace провела розслідування впливу на довкілля витоків газу з газопроводу Nord Stream у Балтійському морі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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