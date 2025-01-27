"Іх там нєт": ВМС України сумнівається у випадковості частих пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі
Київ • УНН
ВМС України вважає, що часті пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі можуть бути новою тактикою РФ. З листопада 2024 року зафіксовано кілька випадків пошкодження кабелів у різних країнах.
Часті пошкодження підводних кабелів у морях викликають сумніви у їх випадковості. Речник ВМС Дмитро Плетенчук, припускає, що росія може використовувати нову тактику, подібну до "іх там нєт". Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.
Балтійське море фактично стало внутрішнім морем НАТО, тому у росіян там жодних переваг немає. Я був прихильником того, що пошкодження кабелів — випадковість, бо з точки з практики таке вчинити навмисно дуже складно, але кількісний показник таких випадків вказує на те, що ймовірніше за все це вже певна тактика. Росіяни напевно опанували нову тактику — "якірний напад"
Він каже, що довести чиюсь провину дуже важко, але це дуже схоже на тактику "іх там нєт".
Нагадаємо
Вранці 26 січня в Балтійському морі було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель, що належить Латвійському державному центру радіо і телебачення.
Зараз є підстави вважати, що кабель зазнав значних пошкоджень внаслідок зовнішнього впливу
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція долучиться до розслідування чергового інциденту з підводним кабелем у Балтійському морі.
Загалом, тенденція "обриву кабелів" розпочалась з Швеції, де 20 листопада 2024 року було пошкоджено 2 кабелі передачі даних у Балтійському морі.
Згодом, про пошкодження кабелів повідомила Франція та Фінляндія.
А 14 січня в Балтійському морі, Швеція повідомила про пошкодження ще одного силового кабеля, там знайшли сліди від якоря.