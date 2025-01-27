«Их там нет": ВМС Украины сомневается в случайности частых повреждений подводных кабелей в Балтийском море
Киев • УНН
ВМС Украины считает, что частые повреждения подводных кабелей в Балтийском море могут быть новой тактикой РФ. С ноября 2024 года зафиксировано несколько случаев повреждения кабелей в разных странах.
Частые повреждения подводных кабелей в морях вызывают сомнения в их случайности. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, предполагает, что Россия может использовать новую тактику, подобную «их там нет». Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Балтийское море фактически стало внутренним морем НАТО, поэтому у россиян там никаких преимуществ нет. Я был сторонником того, что повреждение кабелей - случайность, потому что с точки с практики такое совершить намеренно очень сложно, но количественный показатель таких случаев указывает на то, что вероятнее всего это уже определенная тактика. Россияне наверняка освоили новую тактику - «якорное нападение»
Он говорит, что доказать чью-то вину очень трудно, но это очень похоже на тактику «их там нет».Напомним Утром 26 января в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель, принадлежащий Латвийскому государственному центру радио и телевидения.
Сейчас есть основания полагать, что кабель получил значительные повреждения вследствие внешнего воздействия
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция присоединится к расследованию очередного инцидента с подводным кабелем в Балтийском море.
В общем, тенденция «обрыва кабелей» началась со Швеции, где 20 ноября 2024 года были повреждены 2 кабеля передачи данных в Балтийском море.
Впоследствии, о повреждении кабелей сообщила Франция и Финляндия.
А 14 января в Балтийском море, Швеция сообщила о повреждении еще одного силового кабеля, там нашли следы от якоря.