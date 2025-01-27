«Их там нет": ВМС Украины сомневается в случайности частых повреждений подводных кабелей в Балтийском море

Частые повреждения подводных кабелей в морях вызывают сомнения в их случайности. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, предполагает, что Россия может использовать новую тактику, подобную «их там нет». Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Балтийское море фактически стало внутренним морем НАТО, поэтому у россиян там никаких преимуществ нет. Я был сторонником того, что повреждение кабелей - случайность, потому что с точки с практики такое совершить намеренно очень сложно, но количественный показатель таких случаев указывает на то, что вероятнее всего это уже определенная тактика. Россияне наверняка освоили новую тактику - «якорное нападение»