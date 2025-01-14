Ще на одному кабелі в Балтійському морі знайшли пошкодження
Київ • УНН
У Балтійському морі виявлено пошкодження ще одного силового кабелю зі слідами від якоря. Міністр оборони Швеції підтвердив, що це третій пошкоджений кабель після інциденту з судном Yi Peng 3.
Ще на одному силовому кабелі в Балтійському морі були виявлені сліди від якоря, заявив міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін. Про це УНН повідомляє із посиланням на шведську громадську телекомпанію SVT.
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На думку міністра оборони країні, на третьому тросі після судна Yi Peng 3 також були знайдені сліди від якоря.
Три електричні кабелі є центральними для електропостачання між Балтією та Скандинавією. Під час різдвяних свят один із кабелів, Estlink 2, був пошкоджений разом із кількома кабелями зв’язку внаслідок ймовірної диверсії у Фінській затоці.
За даними поліції, більшість вказує на те, що танкер Eagle S, який належить російському тіньовому флоту, стоїть за обривами кабелю, бо протягнув якір на морському дні кілька кілометрів.
Нагадаємо
Після пошкодження комунікаційного кабелю в Балтійському морі Фінляндія почала перевірку щодо нафтового танкера Eagle S, який називають частиною "тіньового флоту" росії, що допомагає москві обходити санкції на продаж нафти. Eagle S вийшов під прапором Островів Кука з одного з російських портів і віз нафту до Єгипту, повідомляють ЗМІ.
Пізніше в НАТО заявили, що посилюють військову присутність у Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією. Альянс розглядає інцидент як можливу диверсію та планує додаткові заходи безпеки.