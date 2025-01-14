Еще на одном кабеле в Балтийском море нашли повреждения

Еще на одном силовом кабеле в Балтийском море были обнаружены следы от якоря, заявил министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на шведскую общественную телекомпанию SVT.

Детали

По мнению министра обороны стране, на третьем тросе после судна Yi Peng 3 также были найдены следы от якоря.

Три электрических кабеля являются центральными для электроснабжения между Балтией и Скандинавией. Во время рождественских праздников один из кабелей, Estlink 2, был поврежден вместе с несколькими кабелями связи в результате предполагаемой диверсии в Финском заливе.

По данным полиции, большинство указывает на то, что танкер Eagle S, который принадлежит российскому теневому флоту, стоит за обрывами кабеля, потому что протянул якорь на морском дне несколько километров.

Напомним

После повреждения коммуникационного кабеля в Балтийском море Финляндия начала проверку в отношении нефтяного танкера Eagle S, который называют частью "теневого флота" россии, помогающего москве обходить санкции на продажу нефти. Eagle S вышел под флагом Островов Кука из одного из российских портов и вез нефть в Египет, сообщают СМИ.

Позже в НАТО заявили, что усиливают военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Альянс рассматривает инцидент как возможную диверсию и планирует дополнительные меры безопасности.