У НАТО відреагували на пошкодження кабелів у Балтійському морі: що вирішили

НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі, повідомили в Альянсі за підсумками зустрічі союзників 30 грудня у штаб-квартирі НАТО для консультацій з безпеки критично важливої ​​інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів, які з'єднують Естонію та Фінляндію 25 грудня, пише УНН.

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"Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним із кількох останніх інцидентів у Балтійському морі, які розглядаються як можлива диверсія. Союзники висловили повну солідарність з Естонією та Фінляндією після нещодавнього інциденту", - вказано у заяві.

"З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію та запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі", - наголосили у НАТО.

Члени Альянсу, як повідомляється, "також розглядають інші заходи щодо усунення потенційних загроз для критично важливої ​​підводної інфраструктури, зокрема за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої ​​підводної інфраструктури, створеного в травні цього року".

Раніше

Генсек НАТО Марк Рютте після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом заявив, що НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів.

Після пошкодження комунікаційного кабелю в Балтійському морі Фінляндія почала перевірку щодо нафтового танкера Eagle S, який називають частиною "тіньового флоту" росії, що допомагає москві обходити санкції на продаж нафти. Eagle S вийшов під прапором Островів Кука з одного з російських портів і віз нафту до Єгипту, повідомляють ЗМІ.

Голова дипломатії ЄС: диверсійні спроби росії в Балтійському морі - не поодинокі випадки