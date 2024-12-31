В НАТО отреагировали на повреждение кабелей в Балтийском море: что решили

НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море, сообщили в Альянсе по итогам встречи союзников 30 декабря в штаб-квартире НАТО для консультаций по безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море после повреждения подводных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию, 25 декабря, пишет УНН.

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"Повреждение кабелей, которое расследуют финские власти, является одним из нескольких последних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможная диверсия. Союзники выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией после недавнего инцидента", - указано в заявлении.

"С целью сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море", - отметили в НАТО.

Члены Альянса, как сообщается, "также рассматривают другие меры по устранению потенциальных угроз для критически важной подводной инфраструктуры, в частности при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, созданного в мае этого года".

Ранее

Генсек НАТО Марк Рютте после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей.

После повреждения коммуникационного кабеля в Балтийском море Финляндия начала проверку в отношении нефтяного танкера Eagle S, который называют частью "теневого флота" россии, помогающего москве обходить санкции на продажу нефти. Eagle S вышел под флагом Островов Кука из одного из российских портов и вез нефть в Египет, сообщают СМИ.

Глава дипломатии ЕС: диверсионные попытки россии в Балтийском море - не единичные случаи