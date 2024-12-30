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Голова дипломатії ЄС: диверсійні спроби росії в Балтійському морі - не поодинокі випадки

Київ • УНН

 • 18427 перегляди

Кая Каллас заявила про збільшення кількості диверсій в Європі з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. ЄС планує посилити заходи проти російських кораблів та розглядає використання заморожених активів рф.

Спроби диверсій у Європі, що відбуваються в останні місяці, - не поодинокі випадки, а частина системи скоординованих дій щодо дестабілізації інфраструктури ЄС. До цих інцидентів причетна рф, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, пише УНН з посиланням на DW та Welt.

Деталі

Європейський Союз, як зазначається, вперше покладає на росію пряму відповідальність за нещодавнє збільшення актів диверсії в Європі. "Диверсії в Європі зросли після того, як росія почала війну проти України. Останні спроби диверсій у Балтійському морі не є поодинокими випадками. Скоріше, вони є частиною схеми навмисних і скоординованих дій, спрямованих на пошкодження нашої цифрової та енергетичної інфраструктури", - сказала головний дипломат ЄС Кая Каллас в інтерв'ю газеті Welt, опублікованому в понеділок, 30 грудня.

Як приклад, Каллас привела пошкодження підводного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, у причетності до якого фінські слідчі підозрюють танкер Eagle S з так званого російського "тіньового флоту".

На фоні цього Каллас оголосила про введення більш жорстких заходів щодо російських кораблів. Вона зазначила, що судна "тіньового флоту" рф, які курсують, порушуючи регламенти, також відповідальні за забруднення навколишнього середовища.

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Каллас також сказала, що після переходу влади в США до команди обраного президента Дональда Трампа Вашингтон повинен діяти "впевнено і жорстко" щодо рф і підтримувати Київ у російському вторгненні в Україну, що триває. "Допомога Україні - не подачка, а інвестиція в безпеку всіх нас. Якщо Сполучені Штати твердо протистоятимуть росії, це запобігатиме проблемам з Китаєм. Підтримка України захистить американців від майбутніх конфліктів", – заявила верховний євродипломат.

Каллас також згадала в інтерв'ю аварію пасажирського літака в Актау. Серед версій причин трагедії все більше курсують заяви про те, що літак був збитий російською системою ППО під час спроби приземлитися у Грозному. За словами Каллас, на користь цього з'являється "дедалі більше свідчень". Зрештою, відповідальність за інцидент у будь-якому випадку лежить на владі рф, зазначила політик. За її словами, москва "створила умови для того, щоб сталася ця катастрофа".

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В інтерв'ю верховний євродипломат також порушила питання подальшого використання доходу від заморожених активів рф для підтримки України у війні та відновлення країни. "росія має заплатити за заподіяну нею шкоду. Вимога Києва про компенсацію законна. Нам слід обговорити, як деякі або всі заморожені активи можуть бути використані для посилення України", - цитують Каллас ЗМІ.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що серед лідерів країн ЄС відновилася дискусія про можливе використання з цією метою не лише доходів від активів рф, які Україна вже почала отримувати, а й безпосередньо самих заморожених у країнах Заходу російських коштів. Цьому сприяло повернення Дональда Трампа на посаду президента США - політик, як зазначає видання, у минулому критикував обсяги та умови надання допомоги Україні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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