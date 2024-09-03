Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого считают настоящим победителем июльских президентских выборов. Прокуратура заявила, что Гонсалеса подозревают в совершении тяжких преступлений, но деталей обвинений пока не предоставила.

Верховный суд Венесуэлы, который считается лояльным к режиму Николаса Мадуро, признал авторитарного президента победителем спорных выборов, что вызвало широкий резонанс в стране и за ее пределами. Оппозиция обвиняет власть в фальсификациях и преследовании политических оппонентов.

Верховний суд Венесуели ратифікував перемогу Мадуро на виборах