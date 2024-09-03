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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 02:27  •  2644 просмотра

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В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого считают настоящим победителем выборов. Прокуратура подозревает его в тяжких преступлениях, но деталей обвинений не предоставила.

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого считают настоящим победителем июльских президентских выборов. Прокуратура заявила, что Гонсалеса подозревают в совершении тяжких преступлений, но деталей обвинений пока не предоставила.

Верховный суд Венесуэлы, который считается лояльным к режиму Николаса Мадуро, признал авторитарного президента победителем спорных выборов, что вызвало широкий резонанс в стране и за ее пределами. Оппозиция обвиняет власть в фальсификациях и преследовании политических оппонентов.

Верховний суд Венесуели ратифікував перемогу Мадуро на виборах22 августа 2024, 23:24 • 20236 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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