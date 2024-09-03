Суд Венесуели видав ордер на арешт опозиційного лідера Едмундо Гонсалеса
Київ • УНН
У Венесуелі суд видав ордер на арешт лідера опозиції Едмундо Гонсалеса, якого вважають справжнім переможцем виборів. Прокуратура підозрює його у тяжких злочинах, але деталей звинувачень не надала.
Суд Венесуели видав ордер на арешт лідера. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У Венесуелі суд видав ордер на арешт лідера опозиції Едмундо Гонсалеса, якого вважають справжнім переможцем липневих президентських виборів. Прокуратура заявила, що Гонсалеса підозрюють у скоєнні тяжких злочинів, але деталей звинувачень поки що не надала.
Верховний суд Венесуели, який вважається лояльним до режиму Ніколаса Мадуро, визнав авторитарного президента переможцем спірних виборів, що викликало широкий резонанс у країні та за її межами. Опозиція звинувачує владу у фальсифікаціях та переслідуванні політичних опонентів.
Верховний суд Венесуели ратифікував перемогу Мадуро на виборах23.08.24, 02:24 • 20519 переглядiв