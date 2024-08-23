Верховный суд Венесуэлы ратифицировал победу Мадуро на выборах

Верховный суд Венесуэлы ратифицировал победу Николаса Мадуро на выборах 28 июля. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг Верховный трибунал Венесуэлы официально подтвердил победу президента Николаса Мадуро на президентских выборах, состоявшихся 28 июля. Это решение закрепляет институциональную поддержку правящей партии, несмотря на спорность избирательного процесса, который уже исчез из международных новостей.

После выборов и сопутствующих смертоносных антиправительственных протестов, администрация Мадуро внедрила меры, которые оппозиция, правозащитные группы и профсоюзы рассматривают как подавление инакомыслия. Председатель суда Карислия Родригес сообщила, что Верховный суд проверил документы избирательного органа и подтвердил победу Мадуро, подчеркнув, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

У Венесуелі посилюються протести, Мадуро закликав до "залізного кулака для дотримання конституційних принципів"