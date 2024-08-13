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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Венесуэле усиливаются протесты, Мадуро призвал к "железному кулаку для соблюдения конституционных принципов"

В Венесуэле усиливаются протесты, Мадуро призвал к "железному кулаку для соблюдения конституционных принципов"

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 08:49  •  9122 просмотра

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Президент Венесуэлы Мадуро требует жестких действий властей после протестов против его переизбрания. Оппозиция призывает к новому 'глобальному' митингу 17 августа, оспаривая результаты выборов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к "железной руке" относительно полномочий государства после протестов против его переизбрания на выборах 28 июля. В то же время венесуэльская оппозиция призывает к еще одному "глобальному" митингу. Пишет УНН со ссылкой на DW, CNN и El País.

Детали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник призвал государство применить "железный кулак" после смертоносных протестов в ответ на его переизбрание в июле, которые в стране и за рубежом отвергли как обман.

Как глава государства, глава правительства и президент Венесуэлы, я требую от всех властных структур государства большей скорости, большей эффективности и железной руки перед лицом преступности, перед лицом насилия, перед лицом преступлений на почве ненависти, железная рука и справедливость, чтобы обеспечить соблюдение конституционных принципов

- сказал Мадуро.
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Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к "глобальному" митингу в субботу 17 августа, маршу маршей, чтобы потребовать уважения к народному суверенитету и подтвердить победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии на выборах 28 июля.

"Античавесовское движение призывает миллионы людей, которые составляют венесуэльскую диаспору по всему миру, присоединиться к инициативе в своих городах", - информирует El País.

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Справка

Мадуро обвинил своего соперника на спорных выборах Эдмундо Гонсалеса Уррутиа и лидера оппозиции Марию Корину Мачадо в разжигании "государственного переворота" и "ситуации гражданской войны", которые, по его словам, были нейтрализованы.

Напомним,

Президент Венесуэлы Мадуро приказал заблокировать доступ к соцсети X на 10 дней. Это решение принято после того, как его победа на выборах была широко оспорена, а многие страны признали победителем оппозиционного кандидата.

Дополнение

Блокировка социальных сетей влияет на свободный поток информации в Венесуэле, передает CNN.

Неправительственные организации, такие как Espacio Público, сообщают о закрытии более 400 средств массовой информации за последнее десятилетие в Венесуэле, что ограничивает пространство для свободного осуществления права на информацию и выражения мнений.

Венесуела у вогні: що відбувається в країні після оголошення Мадуро переможцем президентських перегонів30 июля 2024, 11:25 • 203405 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
nikolas-maduroНиколас Мадуро
el-paisЭль-Паис
cnnCNN
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