Венесуэла требует срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за военных действий США - WP
Киев • УНН
Правительство Венесуэлы обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за военных операций США у побережья страны. Венесуэла обвиняет администрацию Трампа в стремлении свергнуть президента Николаса Мадуро и угрозе региональной и международной стабильности.
Правительство Венесуэлы обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за последних военных операций США в водах у побережья страны. В письме, адресованном послу России в ООН и председателю Совета Василию Небензе, Венесуэла обвинила администрацию Дональда Трампа в стремлении свергнуть президента Николаса Мадуро и угрозе "миру, безопасности и стабильности на региональном и международном уровнях". Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Детали
В письме отмечается, что Венесуэла ожидает возможного "вооруженного нападения" в ближайшее время. Это обращение прозвучало после того, как Конгресс США отклонил законопроект, который ограничивал бы право Трампа применять военную силу против наркоторговцев. С момента наращивания морских сил США нанесли четыре смертельных удара в Карибском бассейне, которые, по заявлению Вашингтона, были направлены против лодок с наркотиками.
Венесуэльские истребители пролетели над американским кораблем: Пентагон назвал маневр «провокацией»05.09.25, 09:32 • 5013 просмотров
Венесуэла утверждает, что борьба с наркоторговлей является лишь предлогом для операций США, а реальная цель – "смена режима" и контроль над природными ресурсами страны. В письме посол Самуэль Монкада отметил, что действия США против Венесуэлы продолжаются более 26 лет.
Несмотря на то, что в запросе не уточняется национальность 21 человека, погибшего во время атак, правительство Венесуэлы подтвердило факт первой атаки, предварительно сомневаясь в ее подлинности из-за видео Трампа, которое якобы было смонтировано с помощью искусственного интеллекта. Администрация США заявила, что три из четырех атакованных лодок вышли с территории Венесуэлы.
Напомним
В начале сентября военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп сообщил, что судно действовало от имени наркотеррористической организации Tren de Aragua.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести прямые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа через несколько дней после первого удара США по лодке из южноамериканской страны, который, по словам Трампа, перевозил наркоторговцев.
Белый дом отклонил предложение Николаса Мадуро о переговорах с Дональдом Трампом. Это произошло после наращивания военно-морского потенциала США вблизи Венесуэлы.
7 октября Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Ричарду Гренеллу прекратить взаимодействие с Венесуэлой.
8 октября Минюст США разрешил Трампу наносить удары по целям, причастным к наркокартелям Венесуэлы.