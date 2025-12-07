Трамп вручил артистам медали Центра Кеннеди: награду получили, в частности, группа Kiss и Сталлоне

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп вручил медали Центра Кеннеди ряду известных артистов за выдающийся вклад в развитие исполнительского искусства. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.

Детали

Президент Дональд Трамп вручил медали лауреатам Центра Кеннеди 2025 года во время субботней церемонии в Овальном кабинете, назвав группу "возможно, самым опытным и известным классом" из всех, что когда-либо собирались - пишет издание.

Наград удостоились группа Kiss, актер Сильвестр Сталлоне и певица Глория Гейнор, автор хита I Will Survive. Лауреатами также стали британский актер Майкл Кроуфорд и кантри-певец Джордж Стрейт.

Фото: AFP

Сообщается, что в начале февраля Трамп уволил президента и председателя правления Центра Кеннеди, заменив большую часть правления политическими лоялистами, которые затем избрали его новым председателем центра.

Фото: AFP

Предыдущая президент, Дебора Раттер, была отстранена, а позже ее заменил Рик Гренелл, который занимал должность исполняющего обязанности директора национальной разведки во время первого срока Трампа.

Непосредственное участие президента в выборе лауреатов и перенос церемонии награждения в Белый дом нарушает многолетнюю традицию, когда отбор осуществлял двухпартийный комитет, а медали вручались на ужине в Государственном департаменте - добавляет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года. Награду вручил лично президент ФИФА Джанни Инфантино, высоко оценив усилия Трампа по установлению мира во всем мире.