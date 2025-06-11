Президент Сербии Вучич посетит Украину впервые после начала полномасштабного вторжения россии

Президент Сербии Александар Вучич сегодня, 11 июня, посетит Украину впервые с начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на администрацию президента Сербии.

Президент Сербии Александар Вучич сегодня совершит однодневный визит в Украину. Президент Вучич примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа - говорится в сообщении.

Это будет первый визит Вучича в Украину с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022-го.

Напоминаем

Сербский президент Александр Вучич известен своей пророссийской позицией. В частности, Вучич заявил, что распорядится не выполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне боевых действий в Украине.

Вучич посетил военный парад в москве 9 мая. Во время этого визита он встретился с ориентированным на россию премьер-министром Словакии Робертом Фицо.