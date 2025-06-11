Зеленский и Вучич проведут двусторонние переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич договорились провести двусторонние переговоры. Об этом Вучич заявил во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа, передает УНН.

Очень важно, что мы обсудили наше двустороннее сотрудничество, гуманитарную помощь, в частности, некоторые другие вопросы. Предложил новые модели, новые участки сотрудничества между Сербией и Украиной, у нас запланированы двусторонние переговоры с Президентом Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту, некоторые из вопросов прежних времен. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет расти и как можно скорее мы сможем выйти на более высокий уровень - сказал Вучич.

Напомним

Президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности страны принять участие в восстановлении одного или двух украинских населенных пунктов.