Втрати ворога: за добу ліквідовано 1220 росіян та 42 артсистеми

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 17:14 • 22988 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 87326 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 82888 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 50232 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 86431 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 44237 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 62214 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 58200 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Ексклюзив
12 червня, 10:38 • 54215 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
Ексклюзив
12 червня, 10:04 • 62211 перегляди
Квартира з ремонтом чи "після будівельників": що вигідніше купувати сьогодні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
6.1м/с
86%
748мм
Популярнi новини
В Одесі чоловік вдарив ножем військового ТЦК - соцмережі12 червня, 19:52 • 12065 перегляди
Повалили на землю та наділи наручники: чому сенатора Паділью вивели із пресконференції міністра внутрішньої безпеки12 червня, 20:15 • 10677 перегляди
У Польщі перерахують бюлетені на виборах президента 2025 року12 червня, 20:15 • 5020 перегляди
Помер сесійний гітарист "Океану Ельзи", засновник гурту "4АЙКА" Гриша Чайка12 червня, 21:27 • 11686 перегляди
На базі "Грузинського легіону" сталася диверсія, загинув боєць12 червня, 23:31 • 15027 перегляди
Публікації
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 87325 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 12 червня, 16:12 • 82888 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 86431 перегляди
"Двоходовка" від Думи: у Раді вимагають розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА12 червня, 14:37 • 80321 перегляди
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами12 червня, 10:12 • 139709 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 22412 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 91511 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 104152 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 128674 перегляди
Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я10 червня, 17:29 • 130358 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1220 росіян та 42 артсистеми

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 12 червня російські війська втратили 1220 солдатів та 42 артсистеми. Загальні втрати ворога перевищили мільйон осіб.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1220 росіян та 42 артсистеми

За добу 12 червня російські війська втратили на війні з Україною 1220 солдатів та 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Таким чином втрати ворога перевищили вбитими та пораненими мільйон осіб.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1001560 (+1220) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10934 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 29105 (+42)
          • РСЗВ ‒ 1415 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1184 (0)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40507 (+72)
                    • крилаті ракети ‒ 3337 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51821 (+106)
                            • спеціальна техніка ‒ 3914 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

                              На фронті 168 бойових зіткнень: у Генштабі заявили, що ворог застосував 863 дрони та здійснив 3536 обстріли12.06.25, 23:27 • 2436 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9