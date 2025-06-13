Втрати ворога: за добу ліквідовано 1220 росіян та 42 артсистеми

За добу 12 червня російські війська втратили на війні з Україною 1220 солдатів та 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Таким чином втрати ворога перевищили вбитими та пораненими мільйон осіб.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1001560 (+1220) осіб ліквідовано

танків ‒ 10934 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5)

артилерійських систем ‒ 29105 (+42)

РСЗВ ‒ 1415 (+3)

засоби ППО ‒ 1184 (0)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40507 (+72)

крилаті ракети ‒ 3337 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51821 (+106)

спеціальна техніка ‒ 3914 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

На фронті 168 бойових зіткнень: у Генштабі заявили, що ворог застосував 863 дрони та здійснив 3536 обстріли