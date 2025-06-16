Силы обороны с начала года поразили почти 20 тыс. единиц автомобильной техники оккупантов - Сырский
Киев • УНН
По словам Сырского, с начала 2025 года Силы обороны поразили 19421 единиц автомобильной техники оккупантов. Это значительно усложняет логистику врага.
С начала 2025 года Силы обороны поразили 19421 единиц автомобильной техники россиян. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook, передает УНН.
Уничтожаем логистику российской армии. Только с начала года наши воины поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов (19 421). Это - тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, амуниции и горючего, которые сгорели, так и не добравшись до врага
Напомним
Две трети из 99 боев на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском, Новопавловском и Северо-Слобожанском, введенном после активизации врага на приграничье Сумщины, и Курском направлениях.