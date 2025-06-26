Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте

Волна попыток "летнего наступления" врага с территории рф захлебывается так же, как в прошлом году – попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Об этом написал в Facebook Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, передает УНН.

Детали

По словам Сырского, продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого столкновения – стабилизирована. Подразделения Сил обороны Украины успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничных районах Сумской области.

В то же время на Севернослобожанском и Курском направлениях украинские войска повторно сковали около 50 тысяч личного состава российской армии, в том числе элитные бригады их десантных войск и морской пехоты.

Кроме того, Сырский сообщил о следующих изменениях:

в рамках командования группировки на Севернослобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины – городов и общин области. Первоочередные задачи группы – укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений;

назначено должностное лицо, которое будет непосредственно отвечать за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника;

назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

Также Главком ВСУ проанализировал реальное положение дел непосредственно в полях и лесах, проинспектировал направление фортификаций и наградил лучших воинов почетными знаками отличия.

Напомним

Украинские авиация и ракетные войска в течение недели нанесли точечные удары, которыми поразили 99 мест сосредоточения российских оккупантов. Об этом заявил Александр Сырский.