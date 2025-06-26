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Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
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Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
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Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что летнее наступление врага из РФ фактически захлебывается. Эта ситуация похожа на прошлогодние попытки противника наступать на Харьковщине.

Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте

Волна попыток "летнего наступления" врага с территории рф захлебывается так же, как в прошлом году – попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Об этом написал в Facebook Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, передает УНН.

Детали

По словам Сырского, продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого столкновения – стабилизирована. Подразделения Сил обороны Украины успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничных районах Сумской области.

В то же время на Севернослобожанском и Курском направлениях украинские войска повторно сковали около 50 тысяч личного состава российской армии, в том числе элитные бригады их десантных войск и морской пехоты.

Кроме того, Сырский сообщил о следующих изменениях:

  • в рамках командования группировки на Севернослобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины – городов и общин области. Первоочередные задачи группы – укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений;
    • назначено должностное лицо, которое будет непосредственно отвечать за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника;
      • назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

        Также Главком ВСУ проанализировал реальное положение дел непосредственно в полях и лесах, проинспектировал направление фортификаций и наградил лучших воинов почетными знаками отличия.

        Напомним

        Украинские авиация и ракетные войска в течение недели нанесли точечные удары, которыми поразили 99 мест сосредоточения российских оккупантов. Об этом заявил Александр Сырский.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        Война
        Харьковская область
        Вооруженные силы Украины
        Александр Сырский
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