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Обстрілів Сум зі ствольної артилерії немає: Коваленко повідомив про ситуацію у прикордонні

Київ • УНН

 • 614 перегляди

російські загарбники не підтягнули ствольну артилерію до Сумщини, де тривають активні бої з українськими силами. Просування ворога на Сумщині зупинено, а його активність в прикордонних громадах значно знизилась.

Обстрілів Сум зі ствольної артилерії немає: Коваленко повідомив про ситуацію у прикордонні

Окупанти не підтягнули ствольну артилерію на територію прикордоння Сумщини, куди зайшли російські штурмовики, і де йдуть активні бої з українськими воїнами. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Говорили з представниками Сил оборони, які працюють на Сумському напрямку. Зазначають, що обстрілів міста Суми зі ствольної артилерії немає

- написав Коваленко.

Він зазначив, що деякими типами озброєнь (зокрема деякими типами РСЗВ) росія може добивати до Сум саме з території Курщини.

Станом на сьогодні не йдеться про те, що ворог підтягнув ствольну артилерію на територію прикордоння Сумщини, куди зайшли російські штурмовики, і де йдуть активні бої з нашими воїнами

- заявив Коваленко.

Доповнення

26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування армії рф на Сумщині зупинено.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу.

Сьогодні, 29 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що окупанти намагаються застосувати в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині піхотні групи, але їх активність значно знизилась за останній період й ворог не може досягти цілей для того, щоб просунутися в глиб української території.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Рада національної безпеки і оборони України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Сирський Олександр Станіславович
Україна
Суми
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