Обстрілів Сум зі ствольної артилерії немає: Коваленко повідомив про ситуацію у прикордонні
Київ • УНН
російські загарбники не підтягнули ствольну артилерію до Сумщини, де тривають активні бої з українськими силами. Просування ворога на Сумщині зупинено, а його активність в прикордонних громадах значно знизилась.
Окупанти не підтягнули ствольну артилерію на територію прикордоння Сумщини, куди зайшли російські штурмовики, і де йдуть активні бої з українськими воїнами. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Говорили з представниками Сил оборони, які працюють на Сумському напрямку. Зазначають, що обстрілів міста Суми зі ствольної артилерії немає
Він зазначив, що деякими типами озброєнь (зокрема деякими типами РСЗВ) росія може добивати до Сум саме з території Курщини.
Станом на сьогодні не йдеться про те, що ворог підтягнув ствольну артилерію на територію прикордоння Сумщини, куди зайшли російські штурмовики, і де йдуть активні бої з нашими воїнами
Доповнення
26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування армії рф на Сумщині зупинено.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу.
Сьогодні, 29 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що окупанти намагаються застосувати в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині піхотні групи, але їх активність значно знизилась за останній період й ворог не може досягти цілей для того, щоб просунутися в глиб української території.