Зеленский анонсировал разговор с лидерами ЕС о средствах на производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет переговоры с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Об этом он сообщил после совещания с военными и министром обороны, передает УНН.

В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть обеспечено и впредь - подчеркнул Президент.

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По словам Зеленского, сегодня на совещании состоялся детальный разговор и по украинским дронам – финансированию, выполнению контрактов, производству, поставкам.

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Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем - резюмировал Глава государства.

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