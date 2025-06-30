Зеленский анонсировал разговор с лидерами ЕС о средствах на производство дронов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с руководителями Евросоюза дополнительное финансирование для производства дронов и совместных производств. Совещание с военными и министром обороны было посвящено украинским дронам и наращиванию темпов их производства.
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет переговоры с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Об этом он сообщил после совещания с военными и министром обороны, передает УНН.
В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть обеспечено и впредь
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По словам Зеленского, сегодня на совещании состоялся детальный разговор и по украинским дронам – финансированию, выполнению контрактов, производству, поставкам.
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