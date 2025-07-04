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путін навмисно атакував Київ після розмови з Трампом: деталі від РНБО

Київ • УНН

 • 473 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що путін навмисно атакував Київ після розмови з Трампом, щоб надіслати сигнал США. кремль прагне, щоб Україна залишалася у сфері його впливу, атакуючи тил, оскільки не може досягти цілей на фронті.

путін навмисно атакував Київ після розмови з Трампом: деталі від РНБО

російський диктатор володимир путін навмисно віддав наказ атакувати Київ після розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, кремль своїми атаками по Україні, зокрема, на Київ і Київську область, посилає сигнал в США: "Не лізьте і не допомагайте Україні". російський диктатор досі хоче, щоб Україна залишалась у сфері його впливу. Він хоче досягнути це через удари по тилу, бо на фронті він не може вирішити поставлені задачі.

Звісно ж, цього не буде. Проте парадигма росіян саме така - вони хочуть, аби США не втручались в події у Європі. Більше того, путін прагне ситуації, коли американська зброя не захищає Європу, а він отримує людей та зброю з кндр, виробляє свою, і має технології з Китаю. За таких обставин наслідками буде наступ на Балтію, про що постійно кажу

– написав начальник ЦПД.

Також він прокоментував позицію Китаю про те, що "росія не може програти". За словами Коваленка, це ставить Західний світ перед вибором: намагатися далі вдавати, що дипломатія без тиску може дивом спрацювати і москву можна "відірвати від Пекіну", або зрозуміти, що у такому випадку необхідно відсунути війну подалі, вглиб росії та поближче до Китаю, ніж до Європи.

НАТО не має бути виключно оборонним альянсом. Реальність вимагає трансформації в наступальний союз. росія ж, як інструмент агресії, має бути політично, або фізично зруйнована - цілісність цього утворення у нинішньому вигляді практично гарантує війну в Європі. Думки про те, що все можна тримати в капсулі війни рф проти України, даючи нам озброєння (далеко не в тій кількості, яка потрібна, будемо чесними), є хибними, і призводять тільки до втрати часу. Вони вже призвели до наявності військ кндр у Європі - це загроза, якої не існувало навіть в часи Холодної війни

– написав Коваленко.

Він додав, що Україна має далі отримувати зброю, НАТО має перетворитися в наступальний альянс, мають розпочатися проактивні дії, які передбачають економічні удари по рф та її союзниках.

Інакше це все доведеться все одно робити, але фронт може бути десь в районі Балтії під кордонами з Польщею, паралельно з війною в Україні, якщо і далі проводити політику, яку бачимо зараз. Ми ж, звісно, все одно стримаємо росію тут. А от Балтія – ні

– резюмував Коваленко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним та цинічним ударом".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав нічну атаку рф 4 липня однією з найгірших і додав, що це відбулось після розмови путіна з Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював з путіним війну проти України, але щодо цього не було досягнуто жодного прогресу. Окрім того, Трамп стверджує, що США не припиняли військову допомогу Україні.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ
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