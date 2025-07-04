путін навмисно атакував Київ після розмови з Трампом: деталі від РНБО

російський диктатор володимир путін навмисно віддав наказ атакувати Київ після розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

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Як зазначив Коваленко, кремль своїми атаками по Україні, зокрема, на Київ і Київську область, посилає сигнал в США: "Не лізьте і не допомагайте Україні". російський диктатор досі хоче, щоб Україна залишалась у сфері його впливу. Він хоче досягнути це через удари по тилу, бо на фронті він не може вирішити поставлені задачі.

Звісно ж, цього не буде. Проте парадигма росіян саме така - вони хочуть, аби США не втручались в події у Європі. Більше того, путін прагне ситуації, коли американська зброя не захищає Європу, а він отримує людей та зброю з кндр, виробляє свою, і має технології з Китаю. За таких обставин наслідками буде наступ на Балтію, про що постійно кажу – написав начальник ЦПД.

Також він прокоментував позицію Китаю про те, що "росія не може програти". За словами Коваленка, це ставить Західний світ перед вибором: намагатися далі вдавати, що дипломатія без тиску може дивом спрацювати і москву можна "відірвати від Пекіну", або зрозуміти, що у такому випадку необхідно відсунути війну подалі, вглиб росії та поближче до Китаю, ніж до Європи.

НАТО не має бути виключно оборонним альянсом. Реальність вимагає трансформації в наступальний союз. росія ж, як інструмент агресії, має бути політично, або фізично зруйнована - цілісність цього утворення у нинішньому вигляді практично гарантує війну в Європі. Думки про те, що все можна тримати в капсулі війни рф проти України, даючи нам озброєння (далеко не в тій кількості, яка потрібна, будемо чесними), є хибними, і призводять тільки до втрати часу. Вони вже призвели до наявності військ кндр у Європі - це загроза, якої не існувало навіть в часи Холодної війни – написав Коваленко.

Він додав, що Україна має далі отримувати зброю, НАТО має перетворитися в наступальний альянс, мають розпочатися проактивні дії, які передбачають економічні удари по рф та її союзниках.

Інакше це все доведеться все одно робити, але фронт може бути десь в районі Балтії під кордонами з Польщею, паралельно з війною в Україні, якщо і далі проводити політику, яку бачимо зараз. Ми ж, звісно, все одно стримаємо росію тут. А от Балтія – ні – резюмував Коваленко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним та цинічним ударом".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав нічну атаку рф 4 липня однією з найгірших і додав, що це відбулось після розмови путіна з Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював з путіним війну проти України, але щодо цього не було досягнуто жодного прогресу. Окрім того, Трамп стверджує, що США не припиняли військову допомогу Україні.