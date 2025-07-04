путін зробив це навмисно після розмови з Трампом: Сибіга назвав атаку рф на Київ однією з найгірших ночей

Нічна атака рф на Київ була однією з найгірших. кремль запустив сотні безпілотників відразу після розмови російського диктатора володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом. Навмисно. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає УНН.

Абсолютно жахлива та безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших наразі. Сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Відразу після розмови путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно", - заявив Сибіга.Очільник МЗС наголосив, що досить чекати. "путін чітко демонструє свою повну зневагу до США та всіх, хто закликав до припинення війни. На москву необхідно негайно накласти найжорсткіші санкції. Україні необхідно надати всі необхідні засоби для самозахисту - написав Сибіга.

Сибіга зазначив, що неправильні рішення можуть лише спонукати агресора до ескалації терору.

Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями путіна та реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал. Перестаньте чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу - закликав міністр.

Доповнення

Вчора, 3 липня на тлі анонсованої розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Атаки рф тривали протягом ночі й до ранку. росія вночі запустила по Україні 539 безпілотників та 11 ракет, у тому числі балістику, знешкоджено 476 дронів та дві крилаті ракети, ворог в основному бив по Києві, є влучання у 8 місцях (9 ракет і 63 дронів).

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про 23 постраждалих. Під час вчрорашньої телефонної розмови з Трампом путін заявив, що росія не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли.

Трамп заявив, що обговорював з путіним війну проти України, але щодо цього не було досягнуто жодного прогресу. Окрім того, Трамп стверджує, що США не припиняли військову допомогу Україні.