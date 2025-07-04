Путин сделал это намеренно после разговора с Трампом: Сибига назвал атаку РФ на Киев одной из худших ночей

Ночная атака РФ на Киев была одной из худших. Кремль запустил сотни беспилотников сразу после разговора российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Намеренно. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.

Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших на данный момент. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно", - заявил Сибига. Глава МИД подчеркнул, что хватит ждать. "Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к США и всем, кто призывал к прекращению войны. На Москву необходимо немедленно наложить самые жесткие санкции. Украине необходимо предоставить все необходимые средства для самозащиты - написал Сибига.

Сибига отметил, что неправильные решения могут лишь побудить агрессора к эскалации террора.

Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал. Перестаньте ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу - призвал министр.

Дополнение

Вчера, 3 июля на фоне анонсированного разговора российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Атаки РФ продолжались в течение ночи и до утра. Россия ночью запустила по Украине 539 беспилотников и 11 ракет, в том числе баллистику, обезврежено 476 дронов и две крылатые ракеты, враг в основном бил по Киеву, есть попадания в 8 местах (9 ракет и 63 дронов).

В Киеве в результате ночной атаки РФ известно о 23 пострадавших. Во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом Путин заявил, что Россия не откажется от устранения всех первопричин конфронтации, которые возникли.

Трамп заявил, что обсуждал с Путиным войну против Украины, но по этому поводу не было достигнуто никакого прогресса. Кроме того, Трамп утверждает, что США не прекращали военную помощь Украине.