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путин намеренно атаковал Киев после разговора с Трампом: детали от СНБО

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что путин намеренно атаковал Киев после разговора с Трампом, чтобы послать сигнал США. кремль стремится, чтобы Украина оставалась в сфере его влияния, атакуя тыл, поскольку не может достичь целей на фронте.

путин намеренно атаковал Киев после разговора с Трампом: детали от СНБО

российский диктатор владимир путин намеренно отдал приказ атаковать Киев после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, кремль своими атаками по Украине, в частности, на Киев и Киевскую область, посылает сигнал в США: "Не лезьте и не помогайте Украине". российский диктатор до сих пор хочет, чтобы Украина оставалась в сфере его влияния. Он хочет достичь этого через удары по тылу, потому что на фронте он не может решить поставленные задачи.

Конечно же, этого не будет. Однако парадигма россиян именно такова - они хотят, чтобы США не вмешивались в события в Европе. Более того, путин стремится к ситуации, когда американское оружие не защищает Европу, а он получает людей и оружие из КНДР, производит свое, и имеет технологии из Китая. В таких обстоятельствах последствиями будет наступление на Балтию, о чем постоянно говорю

– написал начальник ЦПД.

Также он прокомментировал позицию Китая о том, что "россия не может проиграть". По словам Коваленко, это ставит Западный мир перед выбором: пытаться дальше делать вид, что дипломатия без давления может чудом сработать и москву можно "оторвать от Пекина", или понять, что в таком случае необходимо отодвинуть войну подальше, вглубь россии и поближе к Китаю, чем к Европе.

НАТО не должно быть исключительно оборонительным альянсом. Реальность требует трансформации в наступательный союз. россия же, как инструмент агрессии, должна быть политически или физически разрушена - целостность этого образования в нынешнем виде практически гарантирует войну в Европе. Мысли о том, что все можно держать в капсуле войны рф против Украины, давая нам вооружение (далеко не в том количестве, которое нужно, будем честными), являются ошибочными и приводят только к потере времени. Они уже привели к наличию войск КНДР в Европе - это угроза, которой не существовало даже во времена Холодной войны

– написал Коваленко.

Он добавил, что Украина должна дальше получать оружие, НАТО должно превратиться в наступательный альянс, должны начаться проактивные действия, предусматривающие экономические удары по РФ и ее союзникам.

Иначе это все придется все равно делать, но фронт может быть где-то в районе Балтии под границами с Польшей, параллельно с войной в Украине, если и дальше проводить политику, которую видим сейчас. Мы же, конечно, все равно сдержим россию здесь. А вот Балтия – нет

– резюмировал Коваленко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно значительным и циничным ударом".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ночную атаку РФ 4 июля одной из худших и добавил, что это произошло после разговора Путина с Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Путиным войну против Украины, но по этому поводу не было достигнуто никакого прогресса. Кроме того, Трамп утверждает, что США не прекращали военную помощь Украине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Европа
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев
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