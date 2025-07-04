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Обстрел Киева 4 июля: россияне повредили польское консульство

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Во время обстрела Киева 4 июля повреждено здание консульского отдела посольства Польши. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал США возобновить поставки боеприпасов Украине и ввести новые санкции против россии.

Обстрел Киева 4 июля: россияне повредили польское консульство

Во время обстрела столицы Украины 4 июля россияне повредили здание консульского отдела посольства Польши. Об этом в соцсети "Х" написал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, передает УНН.

Детали

Сикорский заявил, что российский диктатор владимир путин насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа. Он призвал Вашингтон возобновить поставки Украине боеприпасов для ПВО и ввести новые жесткие санкции против россии.

Массированный российский обстрел прошлой ночью вызвал пожары и значительные повреждения, в том числе польскому консульству в Киеве. Президент Трамп, путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора

– заявил Сикорский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным он "не достиг никакого прогресса" в достижении соглашения о прекращении огня.

В то же время путин заявил, что россия не откажется "от устранения всех первопричин конфронтации, которые возникли

Также Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произойдет на фоне проваленного разговора Трампа и путина.

Сам Владимир Зеленский назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно значительным и циничным ударом". В то же время в Центре противодействия дезинформации заявили, что путин намеренно отдал приказ атаковать Киев после разговора с Трампом.

По словам начальника ЦПД Андрея Коваленко, кремль пытается послать США сигнал о том, что не надо помогать Украине и мешать россии завоевывать суверенное государство.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Радослав Сикорский
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Польша
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