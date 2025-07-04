Трамп заявив, що сьогодні поговорить з Зеленським

Президент Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні планує провести телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, передає УНН.

Завтра (в п'ятницю, 4 липня - ред.) рано вранці я говоритиму з президентом Зеленським, і так, я дуже розчарований сьогоднішньою (3 липня – ред.) розмовою з президентом путіним