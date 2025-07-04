Трамп заявив, що сьогодні поговорить з Зеленським
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підтвердив заплановану телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Це відбудеться після того, як Трамп заявив про відсутність прогресу в переговорах з путіним щодо припинення вогню.
Президент Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні планує провести телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Завтра (в п'ятницю, 4 липня - ред.) рано вранці я говоритиму з президентом Зеленським, і так, я дуже розчарований сьогоднішньою (3 липня – ред.) розмовою з президентом путіним
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT03.07.25, 13:48 • 70340 переглядiв
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Трамп заявляв, що що під час телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним він "не досяг жодного прогресу" у досягненні угоди про припинення вогню.
Під час вчорашньої телефонної розмови з Трампом путін заявив, що росія не відмовиться "від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли".
Окрім того, Трамп стверджує, що США не припиняли військову допомогу Україні.