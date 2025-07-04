Трамп заявил, что сегодня поговорит с Зеленским

Президент Дональд Трамп подтвердил, что сегодня планирует провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает УНН.

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Завтра (в пятницу, 4 июля - ред.) рано утром я буду говорить с президентом Зеленским, и да, я очень разочарован сегодняшним (3 июля – ред.) разговором с президентом путиным - сказал Трамп журналистам.

Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT

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Трамп заявлял, что во время телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным он "не достиг никакого прогресса" в достижении соглашения о прекращении огня.

Во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом путин заявил, что россия не откажется "от устранения всех первопричин конфронтации, которые возникли".

Кроме того, Трамп утверждает, что США не прекращали военную помощь Украине.