Трамп заявил, что сегодня поговорит с Зеленским
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подтвердил запланированный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет после того, как Трамп заявил об отсутствии прогресса в переговорах с путиным о прекращении огня.
Президент Дональд Трамп подтвердил, что сегодня планирует провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Завтра (в пятницу, 4 июля - ред.) рано утром я буду говорить с президентом Зеленским, и да, я очень разочарован сегодняшним (3 июля – ред.) разговором с президентом путиным
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT03.07.25, 13:48 • 70340 просмотров
Дополнение
Трамп заявлял, что во время телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным он "не достиг никакого прогресса" в достижении соглашения о прекращении огня.
Во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом путин заявил, что россия не откажется "от устранения всех первопричин конфронтации, которые возникли".
Кроме того, Трамп утверждает, что США не прекращали военную помощь Украине.