16 серпня, 13:32 • 31819 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 58211 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 45217 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 48498 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 46598 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 47233 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 243423 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212096 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167020 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154499 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент Латвії Едгарc Рінкевичc прокоментував зустріч Трампа і путіна, зауваживши, що подальші тижні покажуть, чи росія прагне врегулювання війни. Він наголосив на необхідності серйозних гарантій для мирної угоди та продовженні тиску на рф.

Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру

Найближчі тижні покажуть, чи продовжить росія тактику затягування часу, чи продемонструє реальне прагнення домогтися врегулювання війни проти України. Про це, коментуючи зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, заявив президент Латвії Едгарc Рінкевичc, повідомляє УНН із посиланням на Delfi.

Деталі

За його словами, незважаючи на очікування, пов'язані з цією зустріччю, її слід сприймати як один із елементів більшого та складного процесу, спрямованого на досягнення міцного, сталого та справедливого миру в Україні.

Ми бачимо, що президент США і путін досить багато говорили про те, якими можуть бути наступні кроки у зв'язку з політичним врегулюванням. На жаль, рішення про припинення вогню поки немає, і росія продовжує агресію проти України. Але що дуже важливо і що ми високо цінуємо - адміністрація і президент США активно консультуються з європейськими лідерами і Президентом України. Ми обговорюємо подальші кроки. Якщо буде досягнуто ширшої угоди та укладено мирний договір, то у нього мають бути серйозні гарантії, у тому числі військові

- сказав президент Латвії.

Водночас він зазначив, що процес ще зіткнеться з багатьма труднощами та непростими ситуаціями і, швидше за все, вимагатиме додаткових дипломатичних зусиль як на рівні експертів, так і на найвищому рівні. При цьому наступний тиждень буде дуже напруженим, оскільки у понеділок очікується зустріч президентів США та України та подальші консультації.

Тоді ми побачимо, чи справді існують можливості досягнення миру в Україні, чи хоче цього росія насправді чи прагне за допомогою різних тактик затягування фактично зірвати мирну угоду

- сказав Рінкевичс.

Він додав, що Латвія продовжить підтримувати Україну і в рамках ЄС, і в рамках НАТО. Також Латвія наполягатиме на тому, що до укладення реальної мирної угоди необхідно зберігати політичний, дипломатичний та санкційний тиск на росію.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував переговори Трампа та путіна, заявивши, що США дають росії шанс вийти з війни. Польща не відправлятиме війська в Україну, але надаватиме їй конкретну допомогу.

Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом16.08.25, 23:35 • 1952 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Едгарс Рінкевичс
Латвія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна