Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру

Найближчі тижні покажуть, чи продовжить росія тактику затягування часу, чи продемонструє реальне прагнення домогтися врегулювання війни проти України. Про це, коментуючи зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, заявив президент Латвії Едгарc Рінкевичc, повідомляє УНН із посиланням на Delfi.

За його словами, незважаючи на очікування, пов'язані з цією зустріччю, її слід сприймати як один із елементів більшого та складного процесу, спрямованого на досягнення міцного, сталого та справедливого миру в Україні.

Ми бачимо, що президент США і путін досить багато говорили про те, якими можуть бути наступні кроки у зв'язку з політичним врегулюванням. На жаль, рішення про припинення вогню поки немає, і росія продовжує агресію проти України. Але що дуже важливо і що ми високо цінуємо - адміністрація і президент США активно консультуються з європейськими лідерами і Президентом України. Ми обговорюємо подальші кроки. Якщо буде досягнуто ширшої угоди та укладено мирний договір, то у нього мають бути серйозні гарантії, у тому числі військові - сказав президент Латвії.

Водночас він зазначив, що процес ще зіткнеться з багатьма труднощами та непростими ситуаціями і, швидше за все, вимагатиме додаткових дипломатичних зусиль як на рівні експертів, так і на найвищому рівні. При цьому наступний тиждень буде дуже напруженим, оскільки у понеділок очікується зустріч президентів США та України та подальші консультації.

Тоді ми побачимо, чи справді існують можливості досягнення миру в Україні, чи хоче цього росія насправді чи прагне за допомогою різних тактик затягування фактично зірвати мирну угоду - сказав Рінкевичс.

Він додав, що Латвія продовжить підтримувати Україну і в рамках ЄС, і в рамках НАТО. Також Латвія наполягатиме на тому, що до укладення реальної мирної угоди необхідно зберігати політичний, дипломатичний та санкційний тиск на росію.

