Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с РФ и Беларусью

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Польша размещает около 40 тысяч солдат на границах с Беларусью и Россией. Это связано с ожидаемыми военными учениями "Запад-2025" и инцидентами с российскими дронами.

Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с РФ и Беларусью

Польша разворачивает около 40 тыс. солдат на границах страны с Беларусью и Россией на фоне роста напряженности после вторжения дронов РФ в польское воздушное пространство. Об этом информирует TVP World, передает УНН.

Детали

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что ожидается, что в военных учениях РФ и Беларуси "Запад-2025" примут участие десятки тысяч солдат. По его словам, это побудило его страну развернуть около 40 тысяч солдат у своей восточной границы.

Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев

- подчеркнул Цезарий Томчик.

Власти Польши сообщили, что одной из целей операции "Запад-2025" является отработка возможной атаки на так называемый Сувалкский коридор, тонкую полоску земли, соединяющую Польшу и Литву, но находящуюся между Беларусью и Калининградом.

российские дроны в Польше

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.  

19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Напомним

Польша с 12 сентября закрывает все пункты пропуска на границе с Беларусью, включая автомобильные и железнодорожные. Россия расценивает это как стремление Варшавы к эскалации напряженности в Центральной Европе.

Из соображений национальной безопасности, согласно постановлению правительства Польши, вдоль границ с Беларусью и Украиной, воздушное движение будет ограничено: будет действовать полный запрет на полеты.

Польша начала передислоцировать военную технику к границе с Беларусью. На утренних кадрах можно увидеть колонны польских военных и транспортных средств, активно направляющихся к границе.

Туск предупредил об ответе в случае атаки на Польшу11.09.25, 23:11 • 750 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Государственная граница Украины
Беларусь
НАТО
Литва
Украина
Польша