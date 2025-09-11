$41.210.09
12:34 • 744 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 1574 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 2394 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 4444 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 9312 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 11276 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 17235 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 37660 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44398 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 97285 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Теги
Автори
Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Україна уважно стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які вже розпочалися на території білорусі. Володимир Зеленський зазначив, що атака дронів рф на Польщу може бути частиною цих навчань.

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Україна слідкує за перебігом російсько-білоруських навчань "Захід-2025". Вони фактично вже розпочалися на території білорусі, пише президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві, повідомляє УНН.

Деталі

"Вже фактично розпочалися військові навчання російсько-білоруські на території білорусі. Ми слідкуємо за цим в Україні. Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову інфраструктури", - заявив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною спільних навчань білорусі.

"На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань", - заявив Зеленський, говорячи про атаку дронів рф на Польщу.

Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Александр Стубб
Володимир Зеленський
Україна
Польща