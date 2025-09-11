Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський
Київ • УНН
Україна слідкує за перебігом російсько-білоруських навчань "Захід-2025". Вони фактично вже розпочалися на території білорусі, пише президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві, повідомляє УНН.
Деталі
"Вже фактично розпочалися військові навчання російсько-білоруські на території білорусі. Ми слідкуємо за цим в Україні. Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову інфраструктури", - заявив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною спільних навчань білорусі.
"На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань", - заявив Зеленський, говорячи про атаку дронів рф на Польщу.
Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".