Украина следит за российско-белорусскими учениями "Запад-2025" - Зеленский
Киев • УНН
Украина внимательно следит за российско-белорусскими учениями "Запад-2025", которые уже начались на территории беларуси. Владимир Зеленский отметил, что атака дронов рф на Польшу может быть частью этих учений.
Украина следит за ходом российско-белорусских учений "Запад-2025". Они фактически уже начались на территории Беларуси, пишет президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом в Киеве, сообщает УНН.
Детали
"Уже фактически начались военные учения российско-белорусские на территории беларуси. Мы следим за этим в Украине. Наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие инфраструктуры", - заявил Зеленский.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроновая атака РФ на Польшу может быть частью совместных учений Беларуси.
"На территории беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений", - заявил Зеленский, говоря об атаке дронов РФ на Польшу.
Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности "шахедов".