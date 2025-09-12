Польша закрыла границу с Беларусью (видео)

С полуночи 12 сентября Польша полностью закрыла движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, информирует УНН со ссылкой на Onet, BELTA и другие СМИ.

В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями "Запад-2025" - сказал Кервиньский на пресс-конференции на пограничном пункте пропуска "Тересполь".

Глава польского МВД отметил, что эти учения имеют четкую направленность "против Польши и Европейского Союза", одновременно уточнив сроки повторного открытия границы.

Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы - сообщил он.

Министр внутренних дел Польши добавил, что правительство осознает трудности для предпринимателей, но закрытие границы принято исключительно из соображений безопасности.

Кервиньский отметил, что ограничения не являются временными только на период учений – ситуацию будут анализировать постоянно, и решение будет зависеть от развития событий.

В пресс-службе МВД Польши также подтвердили, что на месте работают пограничники и службы безопасности, а правительство находится в тесном контакте с союзниками по НАТО и ЕС.

Напомним

9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы. Решение приняли из соображений национальной безопасности накануне российско-белорусских учений "Запад-2025".

Польша начала передислокацию военной техники к белорусской границе. Это усиление безопасности перед совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

Украина внимательно следит за российско-белорусскими учениями "Запад-2025", которые уже начались на территории Беларуси. Владимир Зеленский отметил, что атака дронов РФ на Польшу может быть частью этих учений.

Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с РФ и Беларусью