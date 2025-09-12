Польша закрыла границу с Беларусью (видео)

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 сентября, 19:17 • 9402 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 19796 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 30453 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 19616 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 17595 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 23460 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14852 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16674 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14683 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14636 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
57%
755мм
Популярные новости
Трамп не сдастся, это дает надежду на завершение разрушительной войны в Украине: Сийярто о разговоре с РубиоPhoto11 сентября, 17:38 • 4632 просмотра
ФБР обещает 100 тыс. долларов награды за информацию об убийстве Чарли Кирка11 сентября, 17:43 • 3368 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать11 сентября, 18:35 • 10967 просмотра
На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ11 сентября, 20:02 • 4358 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются23:40 • 3600 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 30462 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 23465 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 37250 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 51301 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 111911 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Беларусь
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 14062 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 37250 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 25739 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 33586 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 98612 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30

Польша закрыла границу с Беларусью (видео)

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Польша в полночь 12 сентября полностью закрыла движение на границе с Беларусью из-за военных учений "Запад-2025", которые, по словам министра внутренних дел Марцина Кервиньского, имеют четкую направленность "против Польши и Европейского Союза". Возобновление движения возможно только при условии гарантированной безопасности поляков, при этом решение не является временным и будет зависеть от развития событий.

Польша закрыла границу с Беларусью (видео)

С полуночи 12 сентября Польша полностью закрыла движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, информирует УНН со ссылкой на OnetBELTA и другие СМИ.  

В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями "Запад-2025"

- сказал Кервиньский на пресс-конференции на пограничном пункте пропуска "Тересполь".

Глава польского МВД отметил, что эти учения имеют четкую направленность "против Польши и Европейского Союза", одновременно уточнив сроки повторного открытия границы.

Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы

- сообщил он.

Министр внутренних дел Польши добавил, что правительство осознает трудности для предпринимателей, но закрытие границы принято исключительно из соображений безопасности.

Кервиньский отметил, что ограничения не являются временными только на период учений – ситуацию будут анализировать постоянно, и решение будет зависеть от развития событий.

В пресс-службе МВД Польши также подтвердили, что на месте работают пограничники и службы безопасности, а правительство находится в тесном контакте с союзниками по НАТО и ЕС.

Напомним

9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы. Решение приняли из соображений национальной безопасности накануне российско-белорусских учений "Запад-2025".

Польша начала передислокацию военной техники к белорусской границе. Это усиление безопасности перед совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

Украина внимательно следит за российско-белорусскими учениями "Запад-2025", которые уже начались на территории Беларуси. Владимир Зеленский отметил, что атака дронов РФ на Польшу может быть частью этих учений.

Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с РФ и Беларусью12.09.25, 00:08 • 1158 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
НАТО
Европейский Союз
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша