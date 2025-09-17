В МИД заявили, что россияне готовятся покинуть Беларусь после учений «Запад-2025»

$41.180.06
48.660.16
ukenru
12:33 • 960 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 17902 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 28170 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 30422 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 88554 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 107868 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52018 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61340 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 99748 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31376 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
95%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 29779 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 47758 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 36245 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto17 сентября, 06:46 • 15666 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 34710 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 3362 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 34814 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 88580 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 107888 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 57687 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 33715 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 39434 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 69029 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 66624 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 70970 просмотра
Актуальное
Financial Times
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

В МИД заявили, что россияне готовятся покинуть Беларусь после учений «Запад-2025»

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что российские войска, участвовавшие в учениях "Запад-2025" в Беларуси, готовятся к возвращению на территорию РФ. Количество российских военных на учениях было значительно меньше, чем в предыдущие годы.

В МИД заявили, что россияне готовятся покинуть Беларусь после учений «Запад-2025»

В Министерстве иностранных дел заявили, что сейчас идет подготовка к возвращению российских войск на территорию РФ после учений "Запад-2025" в Беларуси. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Во-первых, российских войск, которые принимали в них участие, их значительно меньше, чем в предыдущие годы. Связано это с тем, что у России нет достаточно ресурсов, которые можно снять с фронта, и отправлять на учения. Во-вторых, после завершения мы видим, что идет подготовка к их возвращению обратно. Все соответствующие подразделения разведок очень внимательно следят за развитием событий в Беларуси. За всеми угрозами, которые существуют с территории Беларуси. Каких-то новых событий не происходило 

- сказал Тихий.

Напомним

12 сентября Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, принимают участие более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
НАТО
Польша