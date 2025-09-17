В МИД заявили, что россияне готовятся покинуть Беларусь после учений «Запад-2025»

В Министерстве иностранных дел заявили, что сейчас идет подготовка к возвращению российских войск на территорию РФ после учений "Запад-2025" в Беларуси. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Во-первых, российских войск, которые принимали в них участие, их значительно меньше, чем в предыдущие годы. Связано это с тем, что у России нет достаточно ресурсов, которые можно снять с фронта, и отправлять на учения. Во-вторых, после завершения мы видим, что идет подготовка к их возвращению обратно. Все соответствующие подразделения разведок очень внимательно следят за развитием событий в Беларуси. За всеми угрозами, которые существуют с территории Беларуси. Каких-то новых событий не происходило - сказал Тихий.

Напомним

12 сентября Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, принимают участие более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.