Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной

Никаких изменений на границе с беларусью не фиксируют на фоне заявления о проверке боевой готовности армии беларуси. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Это не впервые, когда они проверяют боеготовность, или нагнетают по поводу каких-то отдельных учений, отдельных звеньев своей армии. Недавно прошли совместные учения с россией. Но несмотря на нагнетание, несмотря на то, что Беларусь продолжает поддерживать рф, нужно трезво оценивать ситуацию, ведь это направление для нас является угрожающим. Мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности, чтобы украинские воины могли противодействовать любой угрозе, если она будет исходить из беларуси - сказал Демченко.

Также он отметил, что изменения не фиксируются в направлении украинской границы.

В то же время каких-либо изменений в направлении нашей границы мы не фиксируем – ни перемещения техники, ни перемещения личного состава, ни какой-либо активности подразделений армии беларуси в направлении границы с Украиной. Но подразделения разведок и пограничные отряды, охраняющие границу с беларусью, постоянно отслеживают ситуацию для того, чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые риски - заявил Демченко.

Контекст

Министерство обороны беларуси заявляло 11 сентября, что в рамках проверки боевой готовности по поручению самопровозглашенного президента беларуси лукашенко проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки.

В сентябре прошли совместные учения россии и беларуси на территории беларуси под названием "Запад-2025".