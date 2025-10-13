Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной

$41.600.10
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
08:59 • 6858 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 9554 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
07:50 • 17566 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 14718 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 13365 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 18188 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 34654 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 43063 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
12 октября, 14:28 • 66733 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW13 октября, 02:25
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары05:19
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
08:59
08:59 • 6878 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:50
07:50 • 17577 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 14:28
12 октября, 14:28 • 66741 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы11 октября, 16:00
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Елена Соседка
Игорь Терехов
Джей Ди Вэнс
Украина
Донецкая область
Израиль
Китай
Соединённые Штаты
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхте12 октября, 11:24
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри10 октября, 10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам10 октября, 09:18
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов9 октября, 12:21
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной

Киев • УНН

 • 3202 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на границе с беларусью не зафиксировано изменений, несмотря на заявления о проверке боевой готовности армии беларуси. Разведка и пограничные отряды постоянно отслеживают ситуацию для своевременной реакции на риски.

Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной

Никаких изменений на границе с беларусью не фиксируют на фоне заявления о проверке боевой готовности армии беларуси. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Это не впервые, когда они проверяют боеготовность, или нагнетают по поводу каких-то отдельных учений, отдельных звеньев своей армии. Недавно прошли совместные учения с россией. Но несмотря на нагнетание, несмотря на то, что Беларусь продолжает поддерживать рф, нужно трезво оценивать ситуацию, ведь это направление для нас является угрожающим. Мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности, чтобы украинские воины могли противодействовать любой угрозе, если она будет исходить из беларуси

- сказал Демченко.

Также он отметил, что изменения не фиксируются в направлении украинской границы.

В то же время каких-либо изменений в направлении нашей границы мы не фиксируем – ни перемещения техники, ни перемещения личного состава, ни какой-либо активности подразделений армии беларуси в направлении границы с Украиной. Но подразделения разведок и пограничные отряды, охраняющие границу с беларусью, постоянно отслеживают ситуацию для того, чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые риски

 - заявил Демченко.

Контекст

Министерство обороны беларуси заявляло 11 сентября, что в рамках проверки боевой готовности по поручению самопровозглашенного президента беларуси лукашенко проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки.

В сентябре прошли совместные учения россии и беларуси на территории беларуси под названием "Запад-2025".

Анна Мурашко

Государственная граница Украины
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Украина